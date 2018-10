Ligue des Champions: la Juventus domine Manchester United, le Real Madrid s’impose dans la douleur

Cette troisième journée de la Ligue des Champions voyait le choc entre Manchester Untied et la Juventus Turin et donc les retrouvailles entre CR7 et Old Trafford mais aussi entre Paul Pogba et la Vieille Dame. Les Italiens se sont imposés (1-0). Julen Lopetegui et son Real se sont aussi imposés face à Plzen (2-1).

Manchester United a été logiquement battu par la Juventus Turin (1-0), ce mardi à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des champions. Largement dominés, les Red Devils ont en plus buté sur une défense italienne intraitable, à commencer par la charnière composée de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. José Mourinho a d’ailleurs salué la performance des deux Italiens après le match.

“L’équipe alignée, c’était pour que les garçons se sentent positifs et qu’ils tirent un sentiment positif de notre match à Stamford Bridge (2-2)”, a expliqué Mourinho. ” Mais la Juventus, c’est un autre niveau de qualité, je dois être honnête. Un autre niveau de qualité, de stabilité, d’expérience, de savoir-faire. A la base de l’équipe, ils ont Bonucci et Chiellini. C’est cette base qui leur permet de jouer avec cette liberté en attaque”. “Perdez la balle, pas de problème, on est là”.

Le Real Madrid assure mais ne rassure pas

Plongé dans une crise très importante, avec cinq matches sans victoire dont quatre défaites, le Real Madrid a enfin réagi. Même s’ils n’ont pas tout effacé, les Madrilènes ont décroché un succès important contre le Viktoria Plzen au Bernabeu ce mardi (2-1), pour s’installer en tête du groupe G de Ligue des champions. Les Madrilènes sont en tête du groupe G avec six points, à égalité avec la Roma, portée par Edin Dzeko contre le CSKA Moscou (3-0).

Alors que leur entraîneur Julen Lopetegui est annoncé sur le départ, les Merengue ont fait preuve d’orgueil en début de rencontre. Après une tête de Ramos sur le poteau sur un corner de Modric (5e), Karim Benzema a ouvert le score sur un centre léché de Lucas Vazquez, inattendu arrière droit (11e).

Malgré une grosse possession, Madrid n’a toutefois pas réussi à faire le break avant la pause, Isco manquant deux grosses occasions (37e, 38e). Plzen a profité des errements de la défense espagnole pour créer le danger. Petrzela (10e) et Limbersky (30e) ont inquiété Navas, avant que Petrzela, encore lui, ne rate l’immanquable à la pause, seul face au but (44e).

Marcelo a libéré le Bernabeu en début de seconde période, en profitant d’une talonnade parfaite de Bale dans sa course (54e). Mais le Real n’a pas été rassurant pour autant avec ses deux buts d’avance. Le club merengue a encaissé un but de Hrosovsky (79e) qui lui a fait vivre des derniers instants pénibles. Marcelo est lui sorti en fin de match sur blessure, avant le Clasico de dimanche.