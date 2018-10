Liga – Real Madrid: Zidane refuse l’appel des joueurs

En pleine tempête sportive, le Real Madrid a choisi de limoger Julen Lopetegui et de placer Santiago Solari jusqu’à nouvel ordre. Au sein du vestiaire, les voix se sont pourtant élevées pour le retour de Zinedine Zidane mais le Français a décliné tout comme Florentino Pérez.

Depuis la déroute lors du Clasico contre le Barça dimanche dernier, le Real Madrid est sur le qui-vive et s’embrase de tous les côtés. Afin de garder la face, Florentino Perez et la direction madrilène ont choisi de limoger Julen Lopetegui de ses fonctions après seulement 139 jours à la tête des Merengue. L’ancien sélectionneur espagnol a été remplacé du moins temporairement par Santiago Solari, qui était en charge de la Castilla depuis juillet 2016. Une solution à court terme pour le président du Real qui souhaite toujours attirer un grand nom sur le banc des triples champions d’Europe en titre.

La nostalgie des temps Zidane

Mais les discussions sont plus compliquées que prévues avec Antonio Conte et l’arrivée de Roberto Martinez ne se fera qu’en trouvant un accord financier avec la Fédération belge. L’arrivée de l’ancien entraîneur de Chelsea serait d’ailleurs très mal perçue à l’intérieur du vestiaire madrilène. La sortie médiatique de Sergio Ramos en a d’ailleurs donné les contours car le capitaine espagnol et ses coéquipiers auraient une envie très précise selon Sport. Nostalgiques des trois dernières années, ils auraient tout simplement demandé le retour de Zinedine Zidane.

Un retour qui ne sera pas possible puisque le quotidien catalan assure que le coach français a décliné « l’offre » et que Florentino Pérez, certainement encore contrarié par le départ surprise de Zizou, a mis une fin de non-recevoir au retour de la légende du club. Malgré tout, Solari va devoir lui aussi vivre avec l’ombre du champion du monde 98 au-dessus de lui surtout avec un parcours similaire. Il a d’ailleurs été questionné sur le sujet pour sa conférence de presse. « Si je me vois comme le nouveau Zidane ? Laissez-le en paix », a rétorqué le nouveau coach. « C’est l’une des plus grandes figures du Real Madrid, c’est impossible à décrire. Il faut le laisser tranquille dans sa grandeur et arrêter de vouloir le comparer à quelqu’un d’autre, parce qu’il est incomparable ».