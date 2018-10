Liga – 3ème défaite consécutive du Real Madrid: l’intraitable Luis Suarez

Avec 9 buts marqués contre le Real Madrid en 9 rencontres, Luis Suarez aura été le principal danger du Barça lors du Clasico.

Contre le Real Madrid, il n’y avait pas Leo Messi. Cependant, l’équipe des Blaugrana arrive au Clasico avec une autre arme qui s’appelle Luis Suárez. L’Uruguayen, consolidé en tant que passeur dans son absence de buts en début de saison, marque souvent contre le Real Madrid, et a déjà marqué six buts depuis ses débuts en Clasico il y a quatre ans. Depuis lors, aucun autre joueur Liga n’a marqué plus de buts contre les Blancs que l’attaquant de Barcelone.

Ce dimanche 28 octobre, le Clasico a tourné à la démonstration. Luis Suarez a illuminé le plus beau rendez-vous de football de l’année en Espagne. D’un sang-froid digne des plus grands, l’attaquant du Barça a été l’acteur majeur de la très nette victoire des siens dans le Clasico face au Real Madrid (5-1). Avec un triplé et une magnifique prestation pour l’Uruguayen qui s’est régalé sans Messi.

Et en l’absence de l’Argentin, Suarez a parfaitement porté son équipe. D’abord sur penalty donc, trompant Courtois, qui avait pourtant plongé du bon côté (2-0, 28e). Et puis dans une fin de match étonnante. À la 75e minute, il a coupé la trajectoire d’un centre de Sergi Roberto, de la tête (3-1). Quelques minutes plus tard, Roberto – encore – a profité d’une erreur de Ramos – encore – pour lancer Suarez, qui a conclue l’action d’un ballon piqué (4-1, 83e).

Un match qui laissera des traces dans le camp madrilène…