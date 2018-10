Libye: situation « critique et tragique » après une attaque armée dans le centre

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées, tard dans la nuit de dimanche à lundi, dans une attaque armée contre la région d’al-Fokaha relevant de la municipalité d’al-Jufra, dans le centre de la Libye.

Le conseil municipal d’al-Jufra a indiqué, dans un communiqué publié lundi sur sa page Facebook officielle, qu’un groupe terroriste a attaqué le poste de police d’al-Fokaha et a enlevé plusieurs policiers. « Des voitures armées appartenant au groupe terroriste Daech ont attaqué la région d’al-Fokaha, dont le nombre est estimé à 25 véhicules. Elles ont aussitôt quitté la région après avoir terrorisé les habitants et mis le feu dans certaines maisons. Plusieurs jeunes ont été enlevés, et quatre personnes ont été tuées », ajoute la même source. Le Conseil a appelé « les forces de l’armée à les pourchasser et les neutraliser », qualifiant la situation de « critique et tragique » à la suite de cette attaque.

Le 5 décembre 2016, l’organisation terroriste Daech a perdu le contrôle de la ville de Syrte, qu’elle avait occupé le 28 mai 2015, avant que les forces d’al-Bounyan al-Marsous formées par le Conseil présidentiel libyen le 5 mai 2016 dans combattre Daech. Les forces ont repris le contrôle total de Syrte. Après la défaite de Daech à Syrte, et après avoir été chassé de Benghazi, de Derna et d’al-Nawfaliya (est) ainsi que de Sabratha (ouest), l’organisation terroriste est réapparue, à travers des attaques visant des centres de sécurité dans le centre de la Libye, ainsi que des sièges du gouvernement, notamment la Commission électorale et la National Oil Corporation à Tripoli.