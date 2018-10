Le PNUD lance son nouveau Programme de coopération 2019-2023 avec le Bénin

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé le 16 octobre 2018 à Cotonou, un nouveau Programme de coopération avec le Gouvernement du Bénin pour la période 2019-2023. Ce Programme Pays a pour objectif de promouvoir une société plus inclusive, résiliente et bénéficiant d’une croissance économique durable et partagée, brisant ainsi le cycle de la pauvreté et des inégalités particulièrement en milieu rural et périurbain.

Adopté par le Conseil d’Administration du PNUD lors de sa séance ordinaire en date du 7 Septembre 2018, Le Programme Pays du PNUD Bénin pour la période 2019-2023 se propose les axes d’intervention suivants : la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable ; la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance.

« Le nouveau Programme Pays pour la période 2019-2023 jouera un rôle important en positionnant le PNUD comme un acteur majeur du développement à tous les égards dans un paysage dynamique du développement au Bénin », a déclaré Adama Bocar Soko, Représentant Résident a.i. du PNUD au Bénin.

Les changements significatifs, auxquels le PNUD va contribuer d’ici à 2023 au niveau Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au développement 2019-2023 sont :

D’ici à 2023, les populations en particulier les plus vulnérables améliorent leur résilience et leur qualité de vie par l’accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre, et par la gestion durable des ressources naturelles, des effets néfastes des changements climatiques, des crises et catastrophes. D’ici à 2023, les institutions nationales et locales sont efficaces, transparentes et responsables dans la conception et la gestion du développement et ouvertes à tous dans un climat de paix et de sécurité où les populations ont accès à une justice respectueuse des droits humains et à une administration publique moderne.

« Le Programme Pays 2019-2023 du PNUD s’inscrit parfaitement dans la démarche « Unis dans l’action » des Nations Unies à laquelle le Gouvernement du Bénin a souscrit depuis l’année 2010, mais il a aussi et surtout bénéficié de l’adhésion et de l’accompagnement du Gouvernement », a indiqué Jean Pierre Baptiste, Représentant de l’OMS et Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a.i.

Ce nouveau Programme Pays du PNUD a été élaboré selon une approche participative, qui a impliqué entre autres les acteurs étatiques nationaux, la société civile et les partenaires Techniques et financiers. Il prend en compte les priorités nationales de développement, telles qu’elles ressortent du Programme d’Actions du Gouvernement 2016-2021, du Plan National de Développement 2018-2025 et du Programme de Croissance C2D 2018-2021.

« Le gouvernement apprécie particulièrement le rôle et l’accompagnement du PNUD sur la coordination des initiatives de développement en matière de renforcement des capacités nationales et l’appui-conseil pour l’amélioration des politiques et stratégies de développement. Cet accompagnement est nécessaire et doit être poursuivi et se renforcer dans le cadre de la vision du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, son Excellence M. Patrice Talon, qui a clairement affiché son ambition d’engager des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique dans le pays », a affirmé Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction publique, Représentant le Ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement.

Dans la mise en œuvre de ce Programme, le PNUD Bénin envisage de travailler avec de nouveaux partenaires en appliquant de nouvelles modalités basées sur l’accroissement de l’impact des actions de développement dans un esprit de saine émulation et d’efficience. « Les coopérations Sud-Sud et triangulaires joueront un rôle de plus en plus important, comme complément et non comme solution de remplacement de l’Aide publique au développement », a expliqué le Représentant Résident du PNUD a.i.

La cérémonie de lancement du Programme Pays a été présidée par Adidjatou Mathys, Ministre de la Fonction publique et du travail, Représentant le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement accompagnée du Ministre du Cadre de vie et du Développement Durable, du Ministre de l’Emploi et des Petite et Moyennes Entreprisses, du Représentant de l’OMS représentant le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin par intérim, des représentants des agences du SNU, des partenaires techniques et financiers, des partenaires nationaux de mise en œuvre des projets, des représentants de la société civile et du secteur privé.

Source : PNUD Bénin