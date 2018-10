Le Pacifique: Meghan Markle dévoile comment elle a choisi la Tiare pour son mariage

Après cinq mois de l’union pompeuse de Meghan Markle et du Prince Harry au château de Windsor, leurs tenues sont mises en exposition aujourd’hui. Cette occasion a permis à la duchesse de révéler comment elle a fait le choix de sa Tiare.

Le duc et la duchesse poursuivent leur première tournée officielle. Cette fois, ils sont accueillis dans le Pacifique et sont en même temps les stars de la nouvelle exposition du château de Windsor. Ce château qui a abrité les manifestations de la célébration de leurs noces en mai 2018. Afin de permettre une meilleure découverte de ce plus beau jour de leur vie, Meghan Markle et le Prince Harry ont préférés faire eux-mêmes les audio-guides. Ce moment a permis aux futurs parents de raconter comment ils ont fait le choix de la fameuse diadème, accessoire star des noces et pièce centrale de ladite exposition.

A en croire le magazine People qui rapporte l’information, la duchesse avait demandé à son partenaire le duc de l’accompagner pour aller choisir le bijou que la reine Elizabeth II allait lui prêter : « Harry et moi sommes rendus au palais de Buckingham pour rencontrer sa majesté la reine afin de choisir une des options qui s’y trouvaient, ce qui était une journée incroyablement irréelle comme vous pouvez vous l’imaginer ».

L’ex-star de Suits a finalement porté son choix sur une tiare bandeau en diamants de style Art déco qui a été créée en 1932 pour la reine Mary. Cette couronne était parfaitement assortie avec sa robe de mariée, disait Clare Waight Keller, la directrice artistique de Givenchy : «c’était celle qui en les essayant, se démarquait, a expliqué Meghan Markle. Je pense que c’était juste parfait parce que c’est si pur et simple, et de ce point de vue, c’était une extension de ce que Clare et moi essayions de faire avec la robe qui devait être quelque chose d’intemporel tout en ayant l’air moderne ». Elle poursuit en mentionnant que le fiancé de la duchesse aussi était apparemment partant pour ce choix : « c’était drôle, c’était celle qui allait le mieux, celle qui t’allait le mieux sans aucun doute. Je n’étais pas censé être là- mais c’était un prêt incroyable de ma grand-mère très gentil. »