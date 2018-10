« Le continent africain dispose d’un énorme potentiel de croissance », Angela Merkel

La chancelière allemande, Angela Merkel, a appelé mardi les entreprises internationales à investir, davantage en Afrique plutôt que tout miser sur l’Asie, ont rapporté des médias français et belges.

Merkel s’exprimait lors d’une conférence à Berlin sur les investissements privés en Afrique, appelée « Compact with Africa », a rapporté le quotidien belge « La Libre » dans son édition consacrée à l’Afrique. « Pendant de nombreuses années nous avons été très concentrés sur l’Asie, je pense qu’à l’avenir le regard doit davantage se tourner vers l’Afrique », a-telle déclaré, estimant que « le continent africain avec ses 54 pays disposait d’ « un énorme potentiel de croissance ».

Rappelant que la chancelière qui a fait du développement de l’Afrique une des grandes priorités de son mandat a multiplié ces derniers mois les déplacements sur place, le média belge explique qu’elle « cherche notamment par ce biais à réduire le flux de migrants en provenance de ce continent vers l’Europe ». Une question sensible à l’origine de ses difficultés politiques depuis trois ans, souligne la même source, précisant que « sa décision d’ouvrir les portes du pays à plus d’un million de demandeurs d’asile et de migrants en 2015 et 2016 a plombé sa popularité en Allemagne et l’a finalement contrainte lundi à annoncer son départ progressif du pouvoir ». Douze pays africains participent à l’initiative « Compact with Africa », créée lors de la présidence allemande du G20 l’an dernier.