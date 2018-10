Le Bénin accueille du 24 au 27 Octobre le 7e Salon de l’invention et de l’innovation technologique

La septième édition du salon africain de l’invention et de l’innovation technologique se tiendra du 24 au 27 Octobre 2018 à Cotonou, capitale économique de la République du Bénin.

La capitale économique du Bénin abritera du 24 au 27 Octobre prochain la septième édition du salon africain de l’invention et de l’innovation technologique. En prélude à l’organisation de cet événement technologique, le ministre en charge de l’industrie et du commerce, Serge Ahissou en collaboration avec Dénis Bohoussou, le Directeur général de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a organisé dans la journée du Mardi 23 Octobre 2018 une conférence de presse pour annoncer l’événement.

Placé sous le thème : ” Invention, moteur du développement industriel”, la septième édition du Salon de l’invention et de l’innovation technologique, à en croire le ministre de l’industrie et du commerce permettra d’accompagner l’oapi et donne au pays l’occasion de relancer le défi de l’innovation technologique.

Plus de 50 inventeurs en provenance de 17 pays sont attendus à Cotonou dans le cadre de cette 7è édition du salon africain de l’invention et de l’innovation technologique; précise le ministre Ahissou. Une occasion, poursuit-il, de montrer le génie des inventeurs africains, à travers leur savoir-faire. Parmi les pays ayant manifesté leur désir d’organiser cette édition, seul le Bénin a pu satisfaire aux critères liés à la sécurité dans tous les domaines, aux infrastructures hôtelières et à l’accessibilité, fait-il savoir. Les candidatures sont présentées au conseil d’administration de l’Oapi qui les étudie et sélectionne le meilleur dossier, précise le ministre Serge Ahissou.

Le salon sera fait d’expositions des meilleures inventions et innovations, d’ateliers et conférences, de compétitions inter-universitaires. Créé en 1997, le salon africain de l’invention et de l’innovation technologique se tient tous les deux ans dans l’un des états membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi). Il vise à réunir les inventeurs, les entreprises et institutions de financement dans un cadre approprié.