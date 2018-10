Le bel hommage de Cristiano Ronaldo au «boss» Alex Ferguson

Mardi 23 Octobre, Cristiano Ronaldo était de retour à Manchester United pour le choc de la troisième journée de Ligue des champions avec la Juventus Turin. L’occasion pour CR7 de retrouver le club pour lequel il a joué entre 2003 et 2009 avant de mettre le cap vers le Real Madrid.

À Old Trafford, le Portugais a retrouvé une vieille connaissance qui a beaucoup compté dans son parcours de footballeur. CR7 a retrouvé avec émotion son ancien manager chez les Red Devils, Sir Alex Ferguson, l’homme qui l’a fait venir en Angleterre et qui l’a révélé aux yeux du monde.

Toujours admiratif du mythique manager écossais, l’attaquant est allé à la rencontre de son ancien mentor avec qui il a pris une photo. Sur son compte Twitter, la star portugaise a rendu un bel hommage au légendaire manager . « Un grand coach et surtout un homme merveilleux. Il m’a enseigné tant de choses sur et en dehors du terrain. C’est bon de te voir en forme, Boss ! », peut-on lire en légende d’une photo des deux hommes.

Le manager écossais (76 ans) avait été victime d’une hémorragie cérébrale en mai dernier avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital. Celui qui a dirigé Manchester United pendant 27 ans a bien récupéré de son intervention. Fin septembre, il avait même été accueilli en héros à Old Trafford pour son grand retour dans le stade de son club de cœur.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 24, 2018