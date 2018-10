Las Vegas: Céline Dion fête les 8 ans de ses jumeaux Nelson et Eddy

Nelson et Eddy, les jumeaux de la star Céline Dion et de son regretté époux René Angélil ont fêté leurs 8 ans d’existence ce mardi 23 Octobre 2018. Leur adorable maman n’a pas manqué à la tradition. Elle l’a prouvé par d’angéliques mots et une photo sur instagram.

Céline Dion ayant connu assez de difficultés avant d’avoir ses jumeaux Nelson et Eddy. Elle est passée par plusieurs FIV et a même connu la douleur de perdre un troisième bébé. Etant donc comblée par l’arrivée de ces derniers, Céline Dion, à chaque anniversaire met le paquet et leur crie tout son amour.

La star a publié une photo sur laquelle on pouvait la voir habillée d’une tenue décontractée, avec des baskets, René-Charles son aîné âgé de 17 ans et de ses jumeaux au milieu sur sa page instagram. Au cours de la dernière tournée de la chanteuse en Asie, Nelson et Eddy étaient presqu’invisibles comparativement à leur frère aîné, malgré qu’ils soient dans les parages. Nelson étant toujours proche de sa maman, présente des traits fins et un regard pétillant tandis qu’Eddy avec son visage rond et son regard profond, ressemble de plus en plus à son feu père René Angélil. Il faut noter que ces derniers ont opté pour des cheveux blonds, partageant ainsi le goût de l’interprète de Encore un soir pour les changements capillaires. Et aussi, ces jumeaux se sont coupés les cheveux car ils avaient des cheveux bien longs au moment des funérailles de leur défunt père.

« Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd’hui et vous me rendez fière à tous les jours. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire !- Maman xx… »,a légendé la chanteuse de 50 ans.

Par ailleurs, la résidence de Céline à Las Vegas, qu’elle devrait quitter très bientôt pour une autre située un peu plus loin dans la ville a servit de cadre pour les festivités marquant donc la célébration de l’anniversaire des jumeaux. Dès le 30 octobre 2018, Céline Dion sera encore sur scène dans le but de démarrer la dernière série de représentation de sa résidence permanente dont la fin définitive a été annoncée. Un très attendu disque en anglais doit aussi être publié par la star.