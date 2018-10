Kim Kardashian enflamme la toile avec l’une de ses photos

Kim Kardashian, une fois encore face à ses détracteurs. Après avoir posté une nouvelle photo d’elle mettant son fessier en avant, elle est accusée par ses fans d’avoir retouché la photo de ses fesses avec l’application Photoshop.

En effet, Kim Kardashian qui aime faire le buzz en postant ses photos les plus sexys sur les réseaux sociaux vient encore d’enflammer la toile en publiant une photo d’elle sur instagram. Cette nouvelle photo de la star américaine a été une source de polémique. Elle est accusée d’avoir utilisé un logiciel de retouches photo… La star qui est très souvent accusée d’exagérer un peu trop dans l’utilisation de l’application Photoshop, adore extraire ses petits défauts.

Kim Kardashian voulant faire de la publicité de ses nouveaux produits cosmétiques imprimés de sa marque KKW Beauty, s’est affichée sur la photo avec un homme nu à ses côtés. En ce qui concerne la star, elle s’est vêtue d’un body couleur chair laissant transparaître les formes de ces fessiers. En un temps record, ses fans ont rapidement su qu’elle avait retouché ses fesses. Et bonjour les dégâts, les commentaires négatifs ont commencés par jaillir. Ses followers ont constaté que les fesses de la star étaient plus petites que d’habitude. Sur instagram, bon nombre d’entre eux s’interrogeant sur la forme de son fessier ont laissé des commentaires. « pourquoi tes fesses semblent plus petites ? » demande un internaute. Un autre fan déclare : « regardez comment ses fesses sont petites et comment ses cuisses sont longues ».

Il faut noter que l’apparence de la photo donne vraiment l’impression que la femme de Kanye West a retouché certaines parties de son corps. Il y a quelques temps, Kim Kardashian s’était plaint à sa sœur Khloé Kardashian qu’elle se sent complexée à cause de la grosseur de ses fesses. Et cette dernière en a fait une blague que Kim avait mal pris en disant qu’il lui arrivait parfois de pleurer à cause de la forme de son fessier…on soupçonne donc qu’elle a vraiment pu retoucher cette partie de son corps sur la photo.