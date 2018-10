Khloé Kardashian veut quitter Tristan Thompson ?( photo)

Khloé Kardashian, la petite sœur de Kim Kardashian âgée de 34 ans pourrait maintenant prendre une décision, après des mois de confusion sur son couple qu’elle forme avec le basketteur Tristan Thompson, âgé de 27 ans.

A travers sa page instagram, Khloé Kardashian semble s’être laissé aller à quelques confessions ce vendredi 19 octobre 2018. La star de la télé réalité semblerait faire allusion à ses problèmes conjugaux avec son conjoint Tristan Thompson. Elle a posté deux photos de sa charmante fille fringuée en citrouille. « Je ne sais pas qui a besoin de ça, mais sache que Dieu va te soigner ton cœur brisé » laissait-elle lire par ses fans. Elle poursuit en ajoutant « tu riras à nouveau, tu feras à nouveau confiance et tu aimeras à nouveau. Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu ». Mais ces followers se demandent si à travers sa citation, elle serait entrain de faire allusion à son couple avec le basketteur Tristan Thompson qui est le père de sa fille ? Après plusieurs mois d’incertitudes, elle l’aurait quitté ? Cependant, la jeune mère de 34 ans a posté un nouveau message énigmatique le lendemain : « un jour il y a déclic, tu réalises ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Tu apprends à accorder moins d’importance à ce que les gens pensent de toi et plus à ce tu penses de toi-même », a-t-elle notamment laissé lire.

A en croire le magazine le Daily Mail, ces publications de la petite sœur de Kim Kardashian surgissent au moment où cette dernière doit prendre la décision de quitter Los Angeles afin de se retourner pour aller vivre à Cleveland, dans l’Ohio, où vit et joue son sportif de conjoint. La jeune dame et son époux âgé de 27 ans tentaient de sauver leur couple depuis que les infidélités de Tristan ont été dévoilées au dernier printemps, avant la naissance de leur premier enfant.

Selon les rapports d’un informateur à People, Depuis quelques semaines, Khloé Kardashian et Tristan Thompson seraient entrain de suivre une thérapie :

« au départ, Tristan refusait de le faire, mais il a compris à quel point c’était important pour Khloé. Il réalise à quel point il lui a fait du mal. Il veut que Khloé soit heureuse avec lui, donc il fait tout pour être la meilleure personne possible ».

À en croire la même source, « sa famille est heureuse qu’elle soit encore à Los Angeles et veut qu’elle y reste aussi longtemps que possible. Personne ne la pousse à retourner à Cleveland pour être avec Tristan. C’est sa décision. »