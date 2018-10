Kenya: la poignée de main entre Odinga et Kennyatta porte ses fruits

Le président de la commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat, a annoncé ce samedi 20 octobre, la nomination de l’ancien chef de l’opposition kényane en tant que haut-représentant de l’Union africaine pour le développement des infrastructures, rapporte RFI.

Dans un communiqué rendu publique l’UA a annoncé cette nomination de Raila Odinga et a expliqué que ce dernier sera en charge de la facilitation du développement d’autoroutes ainsi que des lignes de train à grande vitesse sur le continent. Cette nomination semble être le fruit d’un probable accord entre l’organisation, l’opposant et le président du Kenya Uhuru Kenyatta, qui a mis fin aux tensions qui minaient le pays suite aux élections de 2017. A ce moment, l’opposant historique ne reconnaissait pas la victoire d’Uhuru Kenyatta et s’était autoproclamé président du peuple. Mais en mars dernier, coup de tonnerre, une poignée de main entre les deux personnalités kenyanes annonçait leur réconciliation et mettait ainsi fin à des mois de tensions dans le pays. L’idée de la poignée de main était de trouver une fonction honorable pour Raila Odinga. On y est, assure aujourd’hui un diplomate.

Pour le chercheur Nic Cheeseman, cette nomination est d’autant plus logique qu’elle donne à Raila Odinga un statut et un salaire acceptable. Et ce au niveau international, là où il ne peut représenter une menace pour Uhuru Kenyatta. La poignée de main semble donc avoir porté ses fruits, en soignant l’image des deux hommes sur la scène internationale. Cette semaine, ils ont reçu le prix 2018 de la Paix en Afrique décerné par le Parlement britannique. Mais au Kenya, les réformes promises en mars dernier, qui devaient réconcilier la nation à long terme se font toujours attendre.