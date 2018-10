Kanye West souhaite un happy birthday avec une douce mélodie au piano à Kim Kardashian (photos)

Pour souhaiter joyeux anniversaire à sa dulcinée ce dimanche 21 octobre 2018, Kanye West a composé une douce mélodie au piano. Puis après le couple s’est échangé quelques doux mots pour le grand bonheur de leurs milliers d’abonnés.

Kim Kardashian, l’une des célébrités les plus suivies sur la toile a fêté ses 38 ans ce dimanche 21 octobre 2018. Alors ses milliers d’abonnés lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Son époux Kanye West qui faisait parti de ceux-là, lui a composé une adorable déclaration d’amour en musique.

Par ailleurs, le rappeur et créateur de mode Kanye West a passé la commande de plusieurs bouquets de fleurs et a également joué une mélodieuse chanson au piano pour sa diva. Puis après, il a mis en statut, une vidéo tournée dans leur salon angélique : « Kim Kardashian Tu es magnifique. Je continuerai d’essayer de faire des choses exprimant à quel point tu es belle, intérieurement et à quel point je t’aime et j’aime notre famille ».

Par ailleurs, la maman de North, Saint et Chicago West qui a également partagé ce merveilleux moment avec près de 59 millions de ses followers, a posté en retour « les plus belles fleurs d’anniversaire du monde !!! J’ai le mari le plus adorable et le plus créatif ! Merci chéri, je t’aime énormément !!! ».

En réponse, Kanye West lui écrit: « je t’aime tellement !!! ».