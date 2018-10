Justin Bieber giflé par son beau-père Stephen Baldwin

Le chanteur Justin Bieber a reçu une gifle de son beau-père Stephen Baldwin alors qu’il traînait avec sa femme Hailey.

Les fiançailles et le mariage du couple Justin Bieber et Hailey ont été un choc pour certaines personnes. Alors que l’actualité tourne autour de son ex Selena Gomez internée dans une clinique psychiatrique, le chanteur Justin Bieber reçu une gifle à l’arrière par son beau-père Stephen Baldwin mardi 23 octobre 2018. Les faits se sont déroulés alors qu’il traînait avec sa femme Hailey à Los Angeles.

Le chanteur de « Sorry » était vêtu comme d’habitude d’un débardeur bleu, d’un short, de chaussettes hautes et d’une casquette de baseball et Hailey Baldwin était habillée d’une manière un peu plus élégante avec de minuscules shorts sous un pull à capuche, des hauts blancs et un blazer en tweed surdimensionné.

Après un déjeuner tardif pris ensemble à Ca Del Sol au lac Toluca par le trio (Justin Bieber, sa femme Hailey Baldwin et son beau père Stephen Baldwin), le couple a semblé avoir quelques maux en sortant du restaurant pendant que Stephen jouait le rôle de médiateur.