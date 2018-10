Johnny Hallyday: la révélation inattendue de sa fille Jade sur Laura Smet et David Hallyday

Lors d’une séance de questions-réponses sur son compte Instagram, la fille de Johnny et Laeticia Hallyday a fait une déclaration surprenante.

Jade Hallyday ne le cache plus. La fille de Johnny et Laeticia Hallyday est une adepte des réseaux sociaux, surtout d’Instagram. La jeune fille adore y poster des photos d’elle avec sa sœur, sa maman ou ses amis. Plus récemment, elle s’adonne également à des lives. Et ce dimanche 21 octobre, en compagnie de sa copine Giulia, celle-ci a pris le temps de répondre aux questions des internautes dans une vidéo live.

Rapidement, une demande est parvenue pour savoir si elle appréciait sa demi-sœur, Laura Smet, et son demi-frère, David Hallyday. Sans hésitation, Jade Hallyday répond de but en blanc « Bah c’est compliqué » avant de grimacer. Samedi, sur les ondes de RTL France, Laeticia avait affirmé que ses « filles connaissent un deuxième abandon avec David et Laura » et qu’elles n’avaient plus de contact.