Italie – Milan AC: Arsène Wenger prochain entraîneur ?

La direction de l’AC Milan, où Gennaro Gattuso est de plus en plus fragilisé, aimerait pouvoir se tourner vers Arsène Wenger pour prendre le relais à la tête des Rossoneri.

C’est déjà la crise à l’AC Milan. Les Lombards n’ont concédé que trois défaites cette saison toutes compétitions confondues mais pointent à la 12e place du classement de Serie A, avec un match de retard au compteur. Et les trois succès de rang entre fin septembre et début octobre ont vite été gommés par deux défaites, celle de jeudi soir en Ligue Europa contre le Betis Séville (1-2), et surtout celle subie face à l’Inter Milan (1-0) lors du derby de dimanche dernier en championnat. Inévitablement, Gennaro Ivan Gattuso est un entraîneur menacé.

L’ancien milieu de terrain défensif sera à coup sûr sur le banc de touche dimanche prochain, pour la réception de la Sampdoria de Gênes en championnat (10e journée), mais son avenir pourrait rapidement s’écrire en pointillés si d’aventure les trois points ne sont pas au rendez-vous. D’autant que la Repubblica a d’ores et déjà dressé une liste de trois noms susceptibles de débarquer au pied levé en Lombardie. Roberto Donadoni et Antonio Conte, anciens sélectionneurs de la Nazionale, ont été sondés, mais c’est le profil d’Arsène Wenger qui retiendrait l’attention des dirigeants milanais.

Le Français a récemment confirmé sa volonté de retrouver rapidement un banc de touche où exercer. “J’ai acquis pas mal d’expérience durant mes 22 ans à Arsenal, à différents niveaux. Et j’ai maintenant beaucoup de propositions venant de toute la planète, a-t-il concédé récemment sur Sky Sports. Il y a des clubs, des sélections nationales, je pourrais aussi retourner au Japon (il a dirigé le Nagoya Grampus Eight avant d’atterrir à Arsenal, ndlr). Je crois que je vais reprendre une nouvelle aventure au 1er janvier. Je me suis bien reposé, et je suis prêt à reprendre du service. Mais où ? Je ne sais pas encore.”. Pour l’AC Milan, attendre jusqu’au mois de janvier prochain pourrait néanmoins représenter un obstacle, à moins que les dirigeants ne soient prêts à patienter si l’opportunité de faire venir l’emblématique Gunner se concrétise.