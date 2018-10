Instagram – Personnalité la plus médiatisée: Cristiano Ronaldo détrône la pop star Selena Gomez

Selena Gomez a officiellement été détrônée à titre de reine d’Instagram et pas par n’importe qui. La personne qui est désormais la plus suivie du réseau social de partage de photos n’est nul autre que Cristiano Ronaldo.

La popularité de Cristiano Ronaldo sur le réseau social Instagram devance celle de grandes stars du monde du spectacle. L’attaquant de la Juventus a dépassé l’actrice américaine et pop star Selena Gomez, qui détient cette petite « distinction » depuis 2016. Cette dernière avait déjà dépassé Ariana Grande il y a deux ans dans une liste dominée par des stars du divertissement.

L’athlète de soccer suivait Selena Gomez de près depuis de nombreux mois, mais c’est tout récemment qu’il a finalement dépassé la chanteuse en nombre d’abonnés.

Cristiano Ronaldo becomes the MOST followed person on Instagram, dethroning Selena Gomez !!

Cristiano Ronaldo is Always Busy in BREAKING Records On & Off The Field! 😍👌🏻👏🏻

