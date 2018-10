Gouvernance: “l’économie béninoise va bien, le Bénin va bien”, dixit Romuald Wadagni

Le Fonds Monétaire International (FMI) à travers son Chef de mission pour le Bénin, Luc Eyraud a exposé les conclusions de la revue annuelle effectuée au Bénin. C’était à travers un point de presse animé conjointement par le ministre béninois de l’économie et des finances et Luc Eyraud.

Le Bénin fait montre d’une bonne santé économique. C’est l’essentiel de ce qu’il convient de retenir des interventions de Romuald Wadagni et du représentant du FMI. Pour Luc Eyraud, la croissance économique du Bénin connait une accélération qui rassure. “Le contexte économique reste très favorable au Bénin avec une croissance forte et une inflation faible. Pour 2018, la croissance continue de s’accélérer, portée par les activités portuaires et la forte production agricole. Nous prévoyons à moyen terme une forte croissance due à une demande plus forte du Nigéria et une accélération de l’investissement privé”, a-t-il rassuré.

A son tour, le ministre Romuald Wadagni va rester dans la même logique que le Chef de mission du FMI. A en croire l’argentier national, les signes de la bonne santé économique du Bénin sont évidents.« l’économie béninoise va bien. Le Bénin va bien », a rassuré Romuald Wadagni avant de présenter les statistiques qui le confortent dans sa position.

Selon les explications du ministre, c’est la troisième fois consécutive que le Bénin enregistre une bonne croissance économique. “En 2015, le taux de croissance était de 2, 5% et nous allons cette année vers 6, 5%”, a-t-il affirmé. Se basant sur ces chiffres, le gouvernement béninois tout comme le FMI sont convaincus que la croissance économique au titre de l’année 2019 sera meilleure. Et pour cela, des actions sont déjà engagées sur divers plans.

En témoigne l’opération de reprofilage qui a récemment connue une réussite. Selon le ministre, cette action a permis au gouvernement de remplacer les dettes anciennes qui sont à des taux d’intérêt de 7% à 8% avec des maturités très courtes par des dettes avec des maturités beaucoup plus longues avec des taux d’intérêt beaucoup plus bas de l’ordre de 3 à 3, 7%.