Fusillade aux États-Unis: Emmanuel Macron exprime sa solidarité, une attaque « antisémite horrible » selon Israël

Depuis Istanbul, le Président de la République Française, Emmanuel Macron, a rassuré les Etats-Unis de son soutien dans un message sur Twitter.

Tristesse et pensées pour celles et ceux qui sont tombés à Pittsburgh lors de la fusillade. Nous sommes avec le peuple américain, une nouvelle fois endeuillé.

Israël a dénoncé une « attaque antisémite horrible » après cette fusillade. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé samedi sa solidarité avec les Etats-Unis et les victimes de l’attaque « antisémite horrible ».

« J’ai eu le coeur brisé et j’ai été horrifié par l’attaque meurtrière qui a eu lieu aujourd’hui à Pittsburgh », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. « L’ensemble du peuple d’Israël partage le deuil des familles des morts. Nous sommes solidaires avec la communauté juive de Pittsburgh. Nous sommes solidaires avec le peuple américain face à cette violence antisémite horrible », a-t-il ajouté.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 27, 2018