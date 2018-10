Facebook lance une nouvelle version de « Facebook Messenger »

Dans sa nouvelle version, dévoilée ce mardi, Facebook Messenger se recentre sur ses fonctions essentielles.

Depuis quelques années, Messenger n’est plus un simple « chat » pour dialoguer avec ses contacts. Facebook y a ajouté des appels audio et vidéo, des bots et des jeux. On peut, à l’instar d’Instagram, publier des stories ou encore s’amuser avec de -superbes- stickers.

L’application comptabilise 1,3 milliard d’utilisateurs mensuels, mais avait perdu sa clarté. Facebook vient d’appliquer un nettoyage d’automne dans sa nouvelle version présentée ce mardi : Messenger 4. Que les addicts se rassurent, toutes les fonctions sont conservées. Facebook a simplifié l’interface autour de trois onglets : « Conversations » (« Chats »), « Personnes » (« People ») et « Découvrir » (« Discover »). Le troisième onglet a pour objectif de faire mieux apparaître les jeux et les entreprises utilisant l’application pour dialoguer avec leurs clients.

L’interface épurée fait évidemment penser au design des applications « made in Google ». Last but not least : un « dark mode » (mode sombre) sera lancé dans les prochains mois. Des améliorations qui pourraient permettre à facebook de redorer son blason et de gagner à nouveau la confiance des utilisateurs, après l’histoire de la présidentielle américaine.