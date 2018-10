Enceinte, Meghan Markle porte la robe bordeaux de Kate Middleton (photo)

Enceinte, Meghan Markle a porté à son arrivée à Fraser Island, au large de la côte du Queensland, lors de sa tournée royale, une robe bordeaux très ressemblante à celle portée par Kate Middleton.

La duchesse Meghan Markle, 37 ans a été aperçu plus tôt cette semaine dans une robe bordeaux ressemblant beaucoup à celle que portait la duchesse de Cambridge. Dans cette robe, l’épouse du prince Harry avait l’air chic. Il s’agit d’une robe midi du détaillant High Street de la marque sœur de H & M. Le vêtement présente un détail de nœud flatteur autour de la taille et des mancherons. Mais à la grande surprise, sa belle-sœur, la duchesse de Cambridge, âgée de 36 ans, a également porté une robe à manches longues à pois du détaillant britannique Whistles à l’occasion d’une réception pour Teen Heroes of 2018 de Radio 1 au Kensington Palace.

Kate est connue depuis longtemps pour être une championne des labels de High Street – dont Reiss, Hobbs et Zara -, tandis que Meghan avait déjà été vue portant M & S, ainsi qu’une chemise verte de & Other Stories. Enceinte de son premier enfant, Meghan avait manqué la majorité des engagements de la semaine en raison de la fatigue et du relief accidenté de l’île.