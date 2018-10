Didier Deschamps: “Zidane et moi, on ne fait pas le même métier”

Présent au Sportel de Monaco ce mardi, Didier Deschamps a évoqué les différences entre entraîner un club et une sélection. Le champion du monde 1998 s’est dit flatté qu’on le compare à Zinedine Zidane, même si leur fonction n’est pas la même, jugeant ainsi ces comparaisons inutiles, car inappropriées.

Le sélectionneur de l’équipe de France s’est dit flatté, tout en pointant les différences entre leurs deux métiers.“Me comparer à Zizou c’est gentil, mais Zizou, c’est Zizou. Déjà, il a été hors normes dans sa première vie, en tant que joueur, il l’est aussi en tant qu’entraîneur avec ses trois victoires consécutives en Ligue des Champions. Mais on ne fait pas tous les deux le même métier”.

DD joue à la carte de la modestie. “On a des idées certainement différentes car on n’a pas la même personnalité ni le même caractère. Mais on est là pour la même chose: la gagne. Et après, le maître mot, c’est s’adapter. Moi, je ne me vois pas arriver et dire: “Voilà, je vais faire ça et vous suivez”, a poursuivi DD.

Deschamps n’a plus entrainé un club depuis son départ de l’OM en 2012. Un travail qui ne semble pas vraiment lui manquer. “Je suis très heureux et épanoui dans ma fonction de sélectionneur. Entraîneur en club, on est dans un tambour de machine à laver. Tu n’as pas de vie, pas de temps pour récupérer. En sélection, c’est des périodes beaucoup plus intenses, mais entre-temps on a plus d’ouvertures, plus de tranquillité, plus de temps d’analyse, de recul aussi. Je ne me pose pas la question (pour après). Je suis un privilégié (…) J’aurais une autre vie, je ne sais pas laquelle, mais elle sera belle aussi, même si j’espère que ce n’est pas demain ou après-demain… Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin comme sélectionneur. Après ? Est-ce que ce sera dans un club ? Je ne le sais pas”.

Didier Deschamps est l’un des entraîneurs tricolores qui comptent le plus de succès, dont le plus prestigieux acquis l’été dernier en Russie. Et, en tant que tel, il est souvent comparé à l’autre coach qui brille et représente dignement la France, en l’occurrence Zinedine Zidane. Les deux hommes étaient d’ailleurs opposés en septembre dernier pour le trophée du meilleur technicien au monde, décerné par la FIFA.