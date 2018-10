Cristiano Ronaldo rompt le silence et dit pourquoi il a quitté le Real …

Muet depuis un moment sur les nombreux sujets le concernant, Cristiano Ronaldo a accordé une interview spéciale aux confrères de France Football. Dans les colonnes du célèbre média français, le portugais s’est prononcé sur son départ du Real Madrid à la Juve, le Ballon d’Or, le départ de Zinédine Zidane et l’affaire de viol présumé dont il fait l’objet, annonce Butfootballclub.

Son départ du Real Madrid n’est pas lié au « fric ».

« Je sentais à l’intérieur du club, surtout de la part du président (Florentino Pérez), qu’on ne me considérait plus comme au début. Les quatre ou cinq premières années, j’avais la sensation d’être Cristiano Ronaldo. Moins après. Florentino Perez ? Il ne m’a jamais regardé que comme une relation d’affaires. Je le sais. Ce qu’il me disait ne venait pas du cœur (…) Si j’avais fait de mon transfert une affaire d’argent, je serais allé en Chine, où j’aurais gagné cinq fois plus qu’ici ou qu’au Real. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric.», a relaté le média français.

CR7 n’est pas parti en raison du départ de Zinédine Zidane

« Ma décision de partir n’a pas été prise en fonction de son départ. Cela étant, c’est l’un de ces petits détails qui me confortaient dans ce que je pensais de la situation au club. À défaut de me faire partir, cela ne m’a pas retenu. », a confié le joueur portugais à France Football, a relaté But football club.

Quant au Ballon d’Or,

« Je l’ai dit de nombreuses fois, gagner un sixième Ballon d’Or n’est pas une obsession. Et je ne pose pas la question en ces termes-là. Je sais déjà, dans mon fort intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l’histoire. Bien sûr que j’ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d’Or ! Ce serait un mensonge de vous dire l’inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession. Le Ballon d’Or, oui, je pense le mériter (…) Oui je rêve de gagner le Ballon d’Or pour la sixième fois et de dépasser, dans le cas présent, Lionel Messi. Sauf que je ne maîtrise pas le vote, juste mes performances. », a répondu le portugais.

La star portugaise a reconnu que l’affaire de viol présumé « interfère » dans sa vie.

« Bien sûr que cette histoire interfère dans ma vie. J’ai une compagne, quatre enfants, une mère qui vieillit, des sœurs, un frère, une famille dont je suis très proche. Sans parler de ma réputation, qui est celle de quelqu’un d’exemplaire (…) Imaginez ce que cela peut représenter que quelqu’un dise que vous êtes un violeur, où que vous avez ceci ou cela. Je sais qui je suis et ce que j’ai fait. La vérité éclatera au grand jour. Et les gens qui me critiquent ou qui exposent ma vie aujourd’hui, qui font d’elle un cirque, ces gens-là verront… »