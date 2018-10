Crash en Indonésie: un miraculé a raté l’avion à cause des embouteillages (vidéo)

Le vol JT610 a disparu des radars lundi matin peu après son décollage de l’aéroport international de Jakarta. L’appareil de la compagnie indonésienne, un Boeing 737 MAX 8 entré en service il y a seulement quelques mois, avait demandé à revenir à l’aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 06H30 (23H30 GMT dimanche). L’avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l’île de Bangka au large de Sumatra.

La liste des victimes aurait encore pu s’allonger, rapporte le Daily Mail, rapportée par BFMTV, puisqu’un dénommé Sony Setiawan devait également se trouver à bord de l’appareil. Or, quelques minutes avant le décollage, ce responsable du ministère indonésien des Finances s’est retrouvé bloqué dans les embouteillages de Jakarta et n’a pu embarquer. Il a finalement pu emprunter un autre vol d’une autre compagnie.

Toujours selon le média britannique, le miraculé voyageait avec cette compagnie chaque semaine avec ses collègues, dans le cadre de voyages professionnels. Six de ses collègues, eux, ont bien pris l’avion. Ils sont toujours portés disparus. « J’ai pleuré quand j’ai entendu la nouvelle. Je sais que mes amis étaient dans ce vol », a-t-il déclaré, ému.

Sony Setiawan tells media how he missed Indonesia's Lion Air flight due to traffic.

He arrived at the airport ten minutes after the plane took off, which later crashed into the sea.

Six of his colleagues from the Finance Ministry were onboard. – AFP pic.twitter.com/fjLdCDxbSk

— malaysiaonenews (@Malaysia1news) October 29, 2018