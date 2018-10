Clasico – FC Barça 5-1 Real Madrid: les Mérengués humiliés, un triplé pour Luis Suarez

Ce dimanche 28 octobre a été le premier clasico d’une nouvelle ère. Celui où Messi et Ronaldo n’étaient pas là. Le Real Madrid s’est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone. Certes, l’Argentin est absent, la faute à pas de chance et il est probable qu’on le voit au Bernabeu en 2019 pour le retour, mais pour Cristiano Ronaldo, c’est sûr : il est parti en Italie. Zidane aussi est parti. Et son successeur, Julen Lopetegui, pourrait bien le suivre très vite…

A la pause, le FC Barcelone prend le meilleur sur le Real Madrid (2-0)

Si le Barça craignait « la bête blessée », la première période a sans doute rassuré Ernesto Valverde. Malgré l’absence de Lionel Messi (blessé), le FC Barcelone contrôle parfaitement son match (2-0). Les Catalans ont ouvert la marque rapidement, Jordi Alba profitant des errements de Nacho pour s’échapper et servir en retrait Philippe Coutinho (1-0, 11e). Le Barça double la mise sur un penalty obtenu et transformé par Luis Suarez (2-0, 30e) après une poussette de Raphaël Varane rattrapée par la VAR.

Dans un Camp Nou chauffé à blanc, sans un bon Thibaut Courtois dans les buts merengues, l’addition aurait pu être plus corsée. Le portier belge s’est notamment interposé sur une belle frappe enroulée de l’excellent milieu brésilien Arthur Melo (19e).

Marcelo réduit le score pour le Real, Son 3ème but en une semaine !

A la pause, Julen Lopetegui a effectué un changement avec la sortie de Raphael Varane, remplacé par Lucas Vazquez. Avec la sortie de Raphaël Varane, Julen Lopetegui est passé en 5-3-2 avec trois défenseurs centraux. Ramos, Casemiro et Nacho dans l’axe, Vazquez prend le côté droit, Marcelo le côté gauche.

Au terme d’un joli mouvement collectif, initié par Benzema, venu décaler Lucas Vazquez sur la droite, Isco est lancé dans un petit espace. Il parvient à centrer en retrait devant le but, où Lenglet ne peut intervenir. Au second poteau, Marcelo contrôle et ajuste ter Stegen ! Marcelo réduit l’écart pour le Real Madrid à la 50’. Un enchaînement contrôle poitrine – demi-volée remarquable !

Luis Suarez inscrit un doublé !!

Après une percée de balle au pied d’Ousmane Dembélé dans le camp madrilène, Sergi Roberto est décalé à l’angle de la surface, côté droit. Ce dernier temporise et adresse un centre vers l’entrée de la surface, où Luis Suarez place une tête pleine de puissance qui file dans la lucarne de Courtois à la 75’ ! Luis Suarez met à l’abri le FC Barcelone avec une tête surpuissante pour le doublé ( 3-1) !

Luis Suarez profite de l’erreur de Ramos, le real Madrid à genoux !

Et de trois pour Suarez ! Comme sur le précédent, Sergi roberto est à la passe, Suarez à la conclusion. L’Espagnol envoie l’Uruguayen défier en tête à tête Thibaut Courtois qui avec insolence, vient ajuster un petit ballon piqué parfait pour tromper le portier belge. Le calice jusqu’à la lie pour les Merengues à la 83’.

Arturo Vidal inscrit le but du k.o !

A la 87’, servi côté gauche, Ousmane Dembélé s’amuse face à Nacho et adresse un centre du pied gauche vers le but. Venu jaillir aux six mètres, Arturo Vidal vient terminer de la tête devant un Courtois abandonné (5-1)!

Le FC Barcelone reprend ainsi la tête de la Liga en laminant le Real Madrid lors du Clasico (5-1) ! Sans Leo Messi, le Barça a tout de même fait étalage de sa supériorité dans le premier acte, inscrivant deux buts (Coutinho, Suarez) et n’étant jamais inquiété. Si la tendance s’est quelque peu inversée en seconde période, Marcelo réduisant l’écart pour la Maison Blanche, le Real a manqué l’opportunité d’égaliser et Luis Suarez, auteur d’une prestation exceptionelle, a relancé les siens. Auteur d’un triplé, il a contribué au festival blaugrana, avant qu’Arturo Vidal ne termine la fête ! Le Real Madrid est 9e, Julen Lopetegui est en sursis.