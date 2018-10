CEDEAO: Patrice Talon et Muhammadu BUHARI œuvrent pour la facilitation des formalités aux frontières

Le Président de la République du Bénin, son Excellence Monsieur Patrice Talon et son homologue nigérian , son Excellence Monsieur Muhammadu BUHARI inaugurent ce mardi 23 octobre 2018, le Poste de Contrôle Juxtaposé (PCJ) de Sèmè-Kraké.

Selon le communiqué publié sur le site de la CEDEAO, le Président de la république Fédérale du Nigéria et président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Muhammadu Buhari procédera à la la cérémonie officielle d’inauguration et de remise du poste de contrôle juxtaposé (PCJ) de Sèmè-Kraké, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, le mardi 23 octobre 2018, en présence du chef de l’Etat béninois, Patrice Talon.

Le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, le Commissaire chargé des Infrastructures de ladite Commission, Pathé Gueye, le représentant de l’Union européenne (UE), de même que des autorités politico-administratives du Bénin et du Nigeria seront également présents à cette cérémonie.

Selon le même communiqué, le Poste de Contrôle Juxtaposé (PCJ) de Sèmè-Kraké, pour lequel l’UE a assuré le financement de la construction s’inscrit dans le cadre du Programme régional de facilitation des transports adopté par la 26ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao tenue à Dakar, au Sénégal, en 2003.

La construction de cette infrastructure entre dans le cadre du Programme Régional de Facilitation des Transports et Transit Routier qui prévoit entre autres, la construction de 3 Postes de Contrôle Juxtaposés à Sèmè-Kraké (frontière Bénin-Nigeria) à Malanville (Frontière Bénin- Niger) et à Noèpé (Frontière Togo-Ghana). Ce programme est financé par l’Union européenne en appui à la CEDEAO et l’UEMOA pour un montant de près de 60 milliards de FCFA.

L’objectif de la mise en œuvre des postes de contrôle juxtaposés par la Communauté est d’assurer une meilleure facilitation du commerce grâce à la combinaison des activités de dédouanement au même endroit en vue de réaliser des économies d’échelle, de simplifier les procédures douanières, d’accroître la coopération et la coordination des contrôles, d’encourager le partage de données et de renseignements, ainsi que de renforcer la lutte contre les fraudes.

Le PCJ de Sèmè-Kraké, d’un coût d’environ de 12 milliards de FCFA est réalisé sur un site de 17 hectares. Il comporte deux grands immeubles (réhabilités), de nouvelles aires de stationnement sur place en béton, de réseau routier, de chaussées rigides, de pavés autobloquants et de passages piétons, tout comme de nouveaux bâtiments annexes (rez-de-chaussée nouvellement construit).