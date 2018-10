Catherine Deneuve: sa garde robe « Saint Laurent » mise aux enchères

L’actrice française Catherine Deneuve a décidé de vendre aux enchères ses vêtements griffés Yves Saint Laurent.

Au lendemain de la célébration de ses 75 ans, Catherine Deneuve a annoncé la vente aux enchères fin janvier 2019 à Paris de ses vêtements griffés Yves Saint Laurent. Selon la maison de vente Christie’s, la vente aura lieu fin janvier à Paris. Cent cinquante pièces seront proposées aux enchères dans les salons parisiens de Christie’s tandis qu’une seconde vacation sera organisée uniquement sur Internet rapporte AFP qui souligne que manteaux, tailleurs, robes, accessoires pour ne citer que ceux là, sont au catalogue de cette vente.

« Aujourd’hui, je me sépare de ma maison en Normandie où je gardais cette garde-robe, non sans mélancolie. Ce sont les créations d’un homme si talentueux qui ne créait que pour rendre les femmes plus belles » a écrit Catherine Deneuve dans un message transmis par la maison de ventes.

La vente aura lieu pendant la semaine de la haute couture à Paris en présence de nombreux acheteurs internationaux. Les pièces phares dont une robe courte à franges brodée de perles de la collection couture printemps-été 1969 feront l’objet d’une exposition publique. Il s’agit d’une robe portée par Catherine Deneuve lors d’une rencontre la même année avec Alfred Hitchcock. Un smoking haute couture en laine noir et attaches en passementerie porté par l’actrice pour les vingt ans de la maison Saint Laurent en 1982 pouvant atteindre 1.500 euros est dans le lot. A tout cela, s’ajoute une robe longue en mousseline de soie changeante bleu canard de la couture automne hiver 1997 portée par l’actrice pour la cérémonie de clôture du Festival de Cannes et estimée entre 2.000 et 3.000 euros.

En effet, l’actrice avait vingt-deux ans lorsqu’elle fit la rencontre d’Yves Saint Laurent qui l’a habillé pendant plus de 40 ans. Mariée au photographe britannique David Bailey, Catherine Deneuve était invitée à être présentée à la reine d’Angleterre. Pour l’occasion, elle avait choisi le couturier parisien pour l’habiller.

«Je suis arrivée rue Spontini avec une photo d’un modèle de la collection russe de l’année précédente qu’il a accepté de me faire. Un long fourreau de crêpe blanc, avec un plastron brodé rouge, très slave, très pur, très strict» rapporte l’actrice Catherine Deneuve. A en croire François de Ricqlès, président de Christie’s France, cette vente qui réunit la plus célèbre des actrices françaises et l’un des plus illustres couturiers français sera un événement. Aussi rappelle t-il que ces vêtements ont été crée pour une icône Saint Laurent.

Notons que l’exposition de la garde-robe Saint Laurent de l’actrice sera en libre accès du 19 au 24 janvier chez Christie’s Paris (9, avenue Matignon).