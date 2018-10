Cameroun: violents affrontements entre l’armée et les séparatistes anglophones, plusieurs morts

De violents combats ont été enregistrés mardi 23 octobre dans le nord-ouest camerounais en région anglophone. Le bilan fait état d’environ 13 morts, rapporte Anadolu, citant un responsable militaire.

Plusieurs affrontements ont été enregistrés mardi dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle donnant Paul Biya, pour président sortant, vainqueur avec 71,28 % des voix, a indiqué à Anadolu, le commandant de la région militaire du nord-ouest, le Général de brigade Aga Robinson. L’armée camerounaise a lancé une offensive contre une base séparatiste dans la ville de Ndu (nord-ouest) après avoir reçu des informations selon lesquelles les séparatistes planifiaient une attaque à partir de cette base, a précisé le responsable militaire. Le bilan de cette offensive a été de 13 morts dont trois civils, atteints par des balles perdus, deux militaires et huit séparatistes, a précisé la même source. Plusieurs autres attaques ont été enregistrées mardi dans d’autres localités telles que Bambui et Bambili dans le nord-ouest et à Buea dans le sud-ouest “sans faire de victimes”, a ajouté Robinson.

Félicitant Paul Biya pour sa victoire, le gouvernement britannique s’est dit, dans un communiqué publié mardi, ” profondément préoccupé par la détérioration de la situation dans les régions anglophones, qui continuent de subir des niveaux élevés de violence et de violations des droits de l’homme perpétrées à la fois par les forces de sécurité et les séparatistes armés”. Le Royaume-Uni a appelé, à cet effet, le gouvernement camerounais “à prendre des mesures urgentes pour remédier à la crise dans les régions anglophones”, soulignant qu’il “est essentiel que toutes les parties s’engagent dans un processus pacifique et structuré débouchant sur des réformes constitutionnelles, telles que définies précédemment par le président, et évitant le recours excessif à la force”.

Les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest camerounais, traversent depuis près de deux ans une grave crise sécuritaire née des revendications sociales et économiques des populations locales qui dénoncent “la marginalisation” de leurs régions par le gouvernement central francophone.