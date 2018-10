Brigitte et Emmanuel Macron bientôt divorcés ? Le couple répond aux rumeurs de séparation

Brigitte et Emmanuel Macron répondent aux rumeurs de séparation avec une photo sur le réseau social Instagram. Sur son compte Instagram, Soazig de la Moissonnière, la photographe d’Emmanuel Macron, a publié un cliché du couple présidentiel très complice.

Il y a encore quelques jours, le couple Emmanuel et Brigitte Macron faisait l’objet de rumeurs concernant une probable séparation. Egalement affectée par les affaires qui ont récemment touché son mari « (Affaire Benalla, départs de ministres, chute dans les sondages…), la Première dame Brigitte Macron quitte l’Elysée pour se réfugier quelques jours dans sa villa du Touquet (Pas-de-Calais), la Monéjan, loin de Paris », écrivait Le Parisien.

Toujours selon la même source, la Première dame, par ce geste, voulait montrer son désaccord par rapport à la gestion de la crise Benalla par son mari : « Elle était stupéfaite de voir la vague monter, monter, sans que personne ne l’arrête »

De plus, Brigitte Macron a dû faire face aux nombreux commentaires malveillants sur son couple et la différence d’âge entre elle et son mari : « Elle en a marre qu’on parle de son âge, elle sature », avait déclaré l’un de ses proches.

Le couple balaye les rumeurs d’une séparation

C’est via l’Instagram de leur photographe officielle que le couple présidentiel a balayé les rumeurs d’une séparation…

On découvre sur le célèbre réseau social, une photo du duo en plein fou rire alors qu’il se trouve à Paris. Brigitte et Emmanuel sont bras dessus, bras dessous et la première dame, âgée de 65 ans à qui son ami Stéphane Bern a conseillé de porter des tenues plus longues, affiche un look très stylé.

Emmitouflée dans un joli manteau, l’ex-prof de français nous montre que, cet hiver, elle va dégainer de belles pièces pour nous impressionner mais aussi et surtout qu’elle est toujours la plus heureuse aux côtés de son homme et amoureuse comme au premier jour.

Rappelons qu’Emmanuel Macron a épousé Brigitte Trogneux devant leurs proches un 20 octobre 2007, dans la ville du Touquet qu’ils chérissent tant. Ils ont tout récemment fêté leurs onze ans de mariage.