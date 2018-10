Bénin: un prêtre impliqué dans une affaire d’adultère à Bantè

Le curé d’une paroisse catholique de la localité, B.K. est accusé d’avoir commis un acte d’adultère avec une femme mariée. Selon l’ABP , qui a publié l’information, la collectivité C.K.A dont provient le mari « cocu » a déposé une plainte contre le prêtre dans la journée du jeudi.

Selon les différents témoignages reçus par le journal du service public, la victime aurait raconté avoir vu son épouse entrée en compagnie du prêtre dans le presbytère le mardi 23 octobre 2018 à 21 heures et n’en sont ressortis qu’à 23 heures 03 minutes. « C’est ainsi que je suis sorti de ma cachette avec ceux qui m’ont accompagné, pour demander à mon épouse de retourner dans la chambre du prêtre, quand cette dernière a pris la fuite », a confié le A.A (mari de la femme accusée d’adultère), selon les sources de l’ABP.

Sous la pression du mari cocu et de ceux qui l’accompagnait, le prêtre se serait mis à genou, pour implorer le pardon du mari. Ils en étaient là quand la police républicaine aurait fait son apparition pour s’enquérir de la situation.

Pour conjurer le sort que pourrait susciter l’acte du curé et de la femme, la collectivité du mari réclamerait l’organisation d’une cérémonie qui serait entièrement financée par le prêtre. Selon la même source de l’Agence Bénin Presse, le prêtre devrait donc fournir entre autre objets pour des rituels des divinités Ogou, Boukounigbo, Okè Orè, Tohossou, Bonii, Tchakponnon et Edjo Adjiba, des chèvres, des cabris, de l’huile rouge, des liqueurs, et une somme de 600 mille F CFA, dont 300 mille F CFA pour les frais de cérémonies diverses et la somme restante de 300 mille F CFA à verser à titre de dommage, selon la tradition.

Il faut noter que le sieur A.A. est aussi chrétien catholique et aurait été informé par des fidèles de la paroisse de la relation suspecte qui existerait entre sa femme et le curé. Ceux-ci soupçonneraient une intimité entre le curé B.K et sa femme.