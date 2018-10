Bénin – réformes des EPES: désespéré, Alain Capo Chichi supplie Patrice Talon

Le docteur Alain Capo Chichi, président de l’institut Cerco, ne sachant plus à quel saint se vouer a adressé au chef de l’Etat, le président Patrice Talon, un message de supplication par rapport au régime d’agrément des universités privées. En effet, son université ne figure pas dans la liste des établissements privés agrées au Bénin et rendue publique il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.

« Mr le Président, en tant que père de la nation, je vous prie de ne pas laisser tuer ce que j’ai construit depuis l’âge de 19 ans : Cerco » a écrit Alain Capo Chichi à l’entame de sa lettre adressée au président Patrice Talon. Pour lui, Cerco , l’Afrique et sa jeunesse, c’est sa vie et son travail acharné. « On vous a dit que je n’ai pas d’agrément. Ce n’est pas vrai et je vous prie de demander les textes et décrets qui régissent nos établissements » a t-il expliqué au chef de l’etat avant de soumettre les actes officiels qui prouvent que plusieurs diplômes de Cerco sont homologués au niveau du Ministère. A l’en croire, ces actes sont signés des mains du ministre de l’Enseignement supérieur ( pièce 1) en 2015 et le directeur de cabinet en 2016 (pièce 2).

Aussi, demande t-il au chef de l’Etat de ne pas fermer la première école privée en Informatique du Bénin et de l’espace Cames après que l’institution faîtière, le Cames, ait organisé une compétition que son université a brillamment gagnée. « Cette compétition a rassemblé les écoles publiques et privées des 19 pays de l’espace Cames » va t-il indiquer.

Je vous en supplie , je demande pardon à ma sœur , notre sœur la ministre Attanasso d’écouter les cris de mes étudiants , de mes employés dont certains ont déjà fait 20 ans à mes côtés ».

Dans sa lettre ouverte, Dr Alain Capo Chichi a présenté la liste des prix reçus par ses étudiants cette année. Il s’agit selon lui, de onze prix obtenus en 2018 : 3 prix de niveau mondial, 1 de niveau continental et 7 prix nationaux.