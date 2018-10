Bénin – pollution sonore dans le Couffo: des récidivistes menacés de peine d’emprisonnement

Les acteurs de la pollution sonore dans le département du Couffo ont désormais de soucis à se faire. C’est du moins ce qui ressort du communiqué radiodiffusé rendu public le Vendredi 26 Octobre 2018.

Le préfet Christophe Mègbédji du département du Couffo durcit le ton face à la pollution sonore qui prend de l’ampleur sur son territoire. Dans un communiqué radiodiffusé, l’autorité préfectorale met en garde les acteurs de la pollution sonore sur son territoire de compétence. Dans ce communiqué, il a invité la population à se conformer rigoureusement aux tranches d’horaire où l’émission de bruits est autorisée.

Après plusieurs mise en garde, l’autorité préfectorale entend aller désormais à la fermeté contre toute pollution sonore. Le non respect de la décision préfectorale est susceptible de peine d’amende et d’emprisonnement d’un à 10 mois de prison ferme.

« L’émission du bruit par les ateliers (moulins, scieries, forges), les discothèques, les lieux de cultes, les véhicules et autres sources de publicité et toutes autres formes de communication en zone d’habitation, les lieux de cultes inclus est interdite de 13 heures à 15 heures et de 22 heures à 6 heures pendant les jours ouvrables » pouvait-on lire dans ledit communiqué. Les horaires changes les jours de repos. En effet, l’émission de bruits reste interdite les jours de repos de 6 heures à 10 heures et de 20 heures à 6 heures.

Le non respect de ces dispositions est passible de sanctions, précise le communiqué préfectoral. La sanction pourrait bien aller au delà des amendes pour inclure des peines privatives de liberté de 10 à 30 jours. La direction départementale de la police républicaine, la police environnementale, la police sanitaire ainsi que les maires du département sont tous instruits chacun en ce qui le concerne pour la mise en oeuvre efficace de cette mesure.