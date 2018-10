Bénin – PNUAD 2019- 2023: 176 Milliards FCFA pour améliorer les conditions de vie des populations

La république du Bénin vient de bénéficier de 176 Milliards de FCFA sur 5 ans à travers l’autorisation de la signature du Plan cadre des Nations unies pour l’assistance au développement du Bénin sur la période 2019-2023.

La coopération entre la République du Bénin et les Nations Unis a une fois encore porté son fruit. Les autorités béninoises viennent en effet de bénéficier de 176 Milliards de Fcfa de la part de ce partenaire économique. C’est à travers l’autorisation de la signature du Plan cadre des Nations unies pour l’assistance au développement du Bénin sur la période 2019-2023 que le pays vient encore de bénéficier de ce montant pour son développement.

Le Plan cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD 2019- 2023) constitue l’instrument conjoint des agences du Système des Nations Unies (SNU) pour une mise en œuvre de l’Agenda 2030 au Bénin. Il découle de la vison 2030 des Nations Unies au Bénin qui vise à œuvrer pour des “Populations plus résilientes, en bon état de santé et de nutrition, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif.”

Ce plan sera mis en oeuvre à travers des projets conjoints liés à l’emploi des jeunes et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme permettra par ailleurs au pays de faire davantage face aux défis transfrontaliers tels que la consolidation de la paix et de la sécurité dans les zones frontalières.

Il va sans dire que les 176 Milliards de Fcfa est une oxygène pour le programme d’action du gouvernement (le PAG-Bénin révélé). En effet, les ressources qui seront mises à disposition à travers ce plan auront un impact positif sur la population béninoise .