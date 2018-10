Bénin – Parlement – Rapport d’activité: Guy Mitokpè s’attaque à Houngbédji

Si l’honorable Guy Mitokpè a voté jusque-là favorablement le rapport d’activités présenté par Me Adrien Houngbédi, président de l’Assemblée nationale, il n’entend pas cette fois ci donné sa caution à celui qui dit-il oeuvre « rageusement » pour enterrer la démocratie béninoise.

En effet, dans sa prise de parole après la présentation du rapport d’activités de l’institution parlementaire, l’honorable Guy Mitokpè ne s’est pas montré tendre avec le « pépé » qui préside la destinée de l’Assemblée nationale. Il l’accuse ouvertement d’avoir comploté contre la démocratie béninoise, fruit de hautes luttes et de sacrifices de certains dignes fils de ce pays.

En prenant la parole, l’honorable Guy Mitokpè a d’abord rendu hommage à la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, l’honorable Rosine Soglo pour sa déclaration. A le croire, il est totalement en phase avec cette déclaration dont le contenu est totalement proche de ce qu’il voulait dire.

Pour Guy Mitokpè, la période du 1er Avril au 30 Septembre 2018 est une période apocalyptique pour le parlement béninois. C’est la période au cours de laquelle, précise t-il, la majorité mécanique au parlement a mis en exécution tous les plans machiavéliques conçus par l’exécutif pour mettre en sac la démocratie béninoise.

« C’est une période extrêmement noire pour notre démocratie parce que tout le plan qui a été conçu par l’Exécutif avec sa majorité mécanique à l’assemblée nationale a été aisément mis en exergue au cours de cette période. C’est au cours de cette période que nous avons fait échouer le deuxième assaut sur notre constitution et c’est curieusement au cours de cette période que la majorité ayant vu ses échecs répétitifs sur notre constitution, a décidé d’introduire un certain nombre de loi, ce que j’ai appelé des lois de contournement . » se désole t-il.

Il en veut pour preuve la taxe sur les réseaux gsm pris par le gouvernement. A le croire, c’est parce que l’assemblée nationale a démissionné de sa mission constitutionnelle que l’exécutif se donne toutes les libertés.

« Cette 7ème législature est quand même remplie de personnes assez sages et assez bien instruites, en la personne même d’abord de vous-même monsieur le président de l’assemblée nationale. Vous n’êtes pas des moindres. Vous faites partie des hommes de loi les plus respectables de notre pays. Mais malheureusement, l’assemblée nationale au cours de cette période s’est complètement fourvoyée et l‘assemblée a été détournée de ses objectifs. Tout à l‘heure, lorsque le premier vice-président de l’assemblée nationale a pris la parole, il était revenu un peu sur les rôles de l’assemblée nationale à savoir consentir l’impôt, voter des lois et contrôler l‘action du gouvernement.

En ce qui concerne le fait que l’assemblée nationale consente l’impôt, nous avions été surpris de voir le 25 juillet dernier, un décret qui a été signé du président de la République qui comptait augmenter les tarifs sur les Gsm. Si nous étions une assemblée nationale qui joue réellement son rôle, je pense que ce décret ne devrait pas être pris sans que nous ne puissions être concertés parce que nous consentons l’impôt. On ne peut pas augmenter comme on veut, rendre difficile comme on veut la vie des citoyens tout en oubliant que nous sommes dans une République et que nous sommes dans un système démocratique. » martèle t-il.