Bénin – Meeting à Djougou: Malick Gomina officiellement membre de l’alliance ABT

C’est l’intérieur du stade municipal de Djougou devenu pour la circonstance très exigu que le Dr Malick Gomina a effectué son entrée sur le terrain politique. Une entrée qui coïncide avec le congrès extraordinaire de l’alliance politique ABT tenu ce jour dimanche 28 Octobre 2018 pour soutenir le programme d’action du gouvernement et réitérer son appartenance au bloc de la dynamique unitaire.

Au cours du géant meeting qui s’est réalisé ce samedi 27 Octobre 2018 au sein du stade de Djougou qui a mobilité des autorités politico-administratives ainsi que les chefferies traditionnelles, venus soutenir le jeune leader politique, le Dr Malick Gomina a affirmé que pour maintenir le pari de la mobilisation comme c’est le cas ce samedi 27 Octobre 2018, il faut faire en sorte que la population de Djougou bénéficie beaucoup de réalisation dans le programme d’action du gouvernement. Selon lui, Djougou qui est la troisième ville la plus peuplée du Bénin n’est pas suffisamment choyée. Le nouveau leader politique qui vient de faire son entrée sur la scène promet rectifier le tire. Il s’est également engagé à travailler à côté du président de l’alliance ABT, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané.

Des propos qui seront entérinés par le ministre Abdoulaye Bio Tchané qui a tendu la main à son jeune frère. A le croire, le Dr Malick Gomina est un jeune leader politique de l’alliance ABT. « …Je peux vous confirmer officiellement que Malick GOMINA est un membre à part entière de notre famille politique« ; affirme t-il avec conviction.

« Il y a quelques mois, il m’a fait part de son idée d’entrer en politique pour faire triompher ses idées et convictions. Il a émis sa volonté de rejoindre l’Alliance ABT dont il partage les idéaux. Je l’ai vivement encouragé à franchir le pas et à nous rejoindre. Et je l’ai accueilli des deux mains. » va confier Aboudalaye Bio Tchané promettant au nouveau venu, le soutien de tous les responsables de l’alliance pour un Bénin Triomphant (ABT).

« Aujourd’hui, je lui réitère publiquement mes félicitations et mes encouragements ; et le rassure de mon soutien. En notre nom à nous tous, je lui souhaite la bienvenue dans notre famille. Nous serons ensemble dans le bloc républicain de la mouvance en gestation pour des victoires plus éclatantes. » va-t-il conclure pour mettre en confiance le nouveau jeune politique.