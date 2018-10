Bénin – Mairie de Cotonou: départ imminent d’Isidore Gnonlonfoun ?

Plus rien ne va entre Isidore Gnonlonfoun, maire intérimaire de la municipalité de Cotonou et les conseillers communaux qui, s’activent à saisir le Préfet Modeste Toboula aux fins d’exiger son départ, selon une source concordante.

Isidore Gnonlonfoun est tombé en disgrâce. Intérimaire depuis plus de 12 mois, l’homme n’a pu ramener la cohésion au sein de l’équipe communale. En plus, sa gestion des affaires courantes de la mairie de Cotonou n’est pas du goût des conseillers municipaux. Après une accalmie apparente, les élus communaux veulent saisir l’autorité préfectorale. Selon une source digne de foi, sur les 49 conseillers que comptent la mairie, plus d’une trentaine ont déjà apposé leur signature sur la motion à adresser au Préfet Modeste Toboula. Trois raisons justifient cette démarche. La première, depuis plus de six mois, les conseillers n’ont pas perçu leurs primes. Ensuite, le budget de la Mairie conformément au PTA serait à un faible taux d’exécution. La troisième raison serait liée à la gestion des marchés publics. Selon les conseillers fâchés, la gestion d’Isidore Gnonlonfoun est à l’antipode de celle prônée par le Président Patrice Talon.

Nous y reviendrons.