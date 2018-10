Bénin – Liste électorale: l’ANT invité à intégrer sans délai les ministres Wadagni, Houssou et consort

Les ministres de l’économie et des finances et son collègue de l’énergie ainsi que d’autres citoyens béninois pourront bientôt intégrer le fichier électoral. C’est du moins l’injonction que la cour constitutionnelle vient de donner à l’agence nationale de traitement (ANT).

Les responsables en charge de l’élaboration du fichier électoral, notamment ceux de l’agence nationale de traitement (ant), bras opérationnel du processus d’actualisation de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont instruits par la cour constitutionnelle à procéder sans délai à l’inscription sur la liste électorale de certains citoyens qui ont déposé des recours à son secrétariat.

En effet, la haute juridiction a procédé ce Lundi 29 Octobre 2018, au siège de l’institution à l’audience de mis en état spéciale sur les contentieux électoraux. Saisit de la part de certains citoyens pour se faire rétablir dans leur droit, la cour constitutionnelle par décision DCC 18-216 du 29 Octobre 2018 a statué notamment sur les requêtes émanant des ministres de l’énergie Jean-Claude Dona Houssou et son collègue des finances, Romuald Wadagni et certains citoyens qui souhaitent être rétablis dans leur droit soit par leur inscription sur la liste ou le transfert sur la liste électorale ou pour effectuer certaines corrections.

En réponse à tous ces recours, la haute juridiction à ordonner à l’agence nationale de traitement de donner suite sans délai à l’ensemble de ces réclamations.

L’Agence Nationale de Traitement (ANT) est une structure technique personnalisée. L’ANT dispose d’une autonomie de gestion par rapport aux institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, Bl alinéa 2 et 117, ler et 2ème tirets de la Constitution du I I décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n’ 9l-009 du 04 mars 199l portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 3l mai 2001. Elle assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national. Une mission qu’elle assure sous la supervision du cos-Lépi.