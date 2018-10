Bénin: les plateaux techniques de plusieurs centres hospitaliers renforcés

Progressivement, le gouvernement du « Nouveau Départ » travaille à l’amélioration des conditions de travail des agents hospitaliers. En effet, des équipements médico-techniques d’une valeur de 2, 223 Milliards de Fcfa ont été mis à la disposition de certains centres médicaux.

Plusieurs centres hospitaliers du pays ont été dotés en équipements médico-techniques. La cérémonie de remise de ces équipements a eu lieu ce samedi 27 Octobre 2018 par le ministre en charge de la santé publique, Monsieur Benjamin Hounkpatin. La mise à disposition de ces équipements d’un montant d’une valeur de plus de 2 Milliards de francs cfa entre dans le cadre du programme de renforcement des plateaux techniques des centres hospitaliers.

Ces équipements médico-techniques sont acquis sur financement de Fonds Mondial mobilisé par le Conseil National du Lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme l’Hépatite, les IST et les Épidémies (CNLS-TP); un conseil présidé par le président Patrice Talon. Le centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM), le centre hospitalier et universitaire de la mère et de l’enfant (CHU-MEL) à l’hôpital de zone de Calavi ont ainsi bénéficié de ce financement. Notons que le renforcement de ces centres hospitaliers en matériels et équipements médicaux, entre dans le cadre du programme d’action du gouvernement et la volonté affichée du chef de l’Etat à renforcer les plateaux techniques de certains centes hospitaliers du pays.