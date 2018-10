Bénin: le ministre Bintou Taro au contact des groupements de femmes de Tchaourou, Parakou et N’dali

Après son périple qui l’a conduit dans les départements des Collines, Zou, Mono et Couffo du 26 au 30 septembre, Bintou Taro, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance est descendue dans les groupements de femmes exerçant à Tchaourou, Parakou et N’dali, fin semaine écoulée. Objectif, constater de visu l’environnement dans lequel évoluent les femmes bénéficiaires du Projet d’autonomisation des femmes et la promotion du genre (PAEF-PG) et s’enquérir de leurs difficultés.

A N’dali, première destination, les femmes ont manqué de mots pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement. « Nous sommes contentes de ce déplacement qui vous a permis de nous voir en activité de fabrication de fromage à base de soja. Nous pouvons vous rassurer que les appuis que nous avons reçus l’année dernière nous aident beaucoup. Le Président Talon a remis, nous les femmes de N’dali, au travail. On lui dit merci. Que Dieu le protège».

A Tchaourou, c’est la présidente du groupement ‘’Ifèdoun’’ qui a répondu aux gens qui font croire à l’opinion publique que le gouvernement a oublié les femmes : “En tout cas, nous les femmes de Tchaourou, nous sommes reconnaissantes au Président Patrice Talon. Notre groupement a reçu des appuis. Le chef Cps est toujours avec nous et nous oriente. Nous recevons également des crédits qui nous permettent de financer nos activités. Nous ne pouvons pas dire que le Président Talon nous a oubliées.”

A Parakou, on pouvait lire la détermination et l’engagement des femmes au travail. La responsable qui n’a pu se retenir en présence du Ministre et sa suite s’est exprimée en ces termes : « Depuis que l’appui de l’Etat nous est parvenu, notre activité a connu de l’évolution. Aujourd’hui, nous faisons, facilement face aux besoins de nos familles grâce à ce que nous gagnons ici ». Pour elle, le Président Talon n’a pas oublié les femmes de Tourou. Cependant, elle a souhaité que le Ministère les aide à acquérir d’autres équipements pour l’accroissement de leur activité qu’est la fabrication du beurre de karité.

Soulignons que le PAEF-PG est conçu dans le cadre du PAG et est financé entièrement par le budget national pour un montant de plus de huit (8) milliards FCFA. Il court jusqu’en 2021.