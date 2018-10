Bénin: le Bloc démocratique centriste en renfort à l’opposition ?

Un gigantesque bloc démocratique centriste sera porté sur les fonts baptismaux dans les tout prochains jours. Selon les initiateurs, ce regroupement se veut un creuset qui garantit les intérêts du peuple béninois. Mais c’est comme si les intérêts de celui-ci étaient sous menace.

Analysant l’appel à mobilisation distillé sur les réseaux sociaux, on est tenté de dire que le Bloc démocratique centriste a choisi son camp. Edgard Soukpon, Houdou Ali et les autres semblent avoir pris faits et causes pour l’opposition lorsqu’ils invitent le citoyen béninois à ‘’ finir une fois pour toutes avec le cercle vicieux et infernal des règlements de compte d’un régime politique à un autre’’.

‘’Tu aspires à un système politique dans lequel les Béninoises et Béninois malgré leurs différences vont dans la tolérance et la contradiction positive et féconde, conjuguer leurs efforts, pour la garantie du minimum vital pour chacun et pour tous, rejoins le bloc’’. Un appel général à la mobilisation pour la création du Bloc Démocratique Centriste, qu’ils considèrent comme, une nouvelle chance pour mettre le Bénin sur I’orbite de la solidarité nationale, du bien-être pour tous et du Progrès. Des piques intelligemment lancées et qui révèlent leur réelle motivation. Approchés, des observateurs de la vie socio-politiques y voient, d’ores et déjà, une nouvelle force politique qui viendra en renfort à l’opposition.

En attendant la sortie officielle qui ne saurait tarder, ce grand ensemble a déjà en son sein 7 partis politiques connus par l’Etat béninois et 30 mouvements. Des personnalités politico-administratives pas des moindres y sont également présentes dont Eric Adja, Directeur Afrique de l’Ouest de la Francophonie, Houdou Ali, Secrétaire général et porte-parole de la Fondation Mathieu Kérékou etc.