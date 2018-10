Bénin: l’alliance ABT rejoint officiellement le bloc « Le Républicain »

A l’instar des autres partis et mouvements politiques de la mouvance présidentielle, l’alliance pour un Bénin Triomphant (ABT) a tenu ce dimanche 28 octobre 2018 son congrès extraordinaire. L’objectif principal de cette sortie politique est d’affirmer officiellement l’adhésion de l’alliance au bloc « Le Républicain » pour satisfaire aux exigences de la réforme du système partisan.

L’alliance ABT est officiellement membre du bloc « Le Républicain » et s’engage entièrement à mouiller les maillots pour une victoire écrasante du parti en 2019. C’est l’essentiel du discours délivré par le ministre Abdoulaye Bio Tchané devant les milliers de militants qui n’ont pas voulu se faire compter l’événement. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la forte mobilisation des militants . « Je me tiens devant vous ce matin avec émotion, humilité et surtout reconnaissance. Je me sens comme leader porté par sa troupe lorsque j’observe la mobilisation et la ferveur dans cette salle », s’est-il réjouit.

Pour Abdoulaye Bio Tchané, l’alliance ABT est à la croisée des chemins où il faut prendre des décisions importantes pouvant l’aider à s’adapter aux réformes politiques engagées par le Président Patrice Talon. A l’en croire, c’est un devoir pour l’alliance de soutenir avec sincérité ces réformes, car elle est « l’une des premières formations politiques à souligner et regretter les limites et les dérives dans le fonctionnement de nos partis politiques », a-t-il précisé.

C’est donc avec joie que l’alliance ABT s’est engagée dans le processus de création d’un grand parti. Et contrairement à ce qui se dit, Abdoulaye Bio Tchané pense que cette réforme fait plus de bien que de mal aux partis politiques. En tous cas, selon Abdoulaye Bio Tchané, l’alliance ABT est résolument sur une bonne voie. « Je veux rassurer, vous tous qui êtes ici et tous nos militants du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, que vous sommes dans la bonne direction. Nous avons emprunté le chemin où nos intérêts sont préservés », a-t-il rassuré.

A l’endroit des autres partis politiques engagés dans le processus de fusion, le président de l’alliance ABT adresse un message de confiance. Il confirme la disponibilité de son parti à travailler dans l’union des forces pour faire aboutir le processus de création du bloc « Le Républicain ».