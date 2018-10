Bénin: la rentrée académique à l’IRSP, lancée

Le Directeur de l’Institut régional de santé publique (IRSP), le Professeur Edgard Marius Ouendo a procédé, ce lundi 22 octobre 2018, au lancement officiel des activités académiques de l’Institut pour le compte de l’année 2018-2019. Tenue dans les locaux de l’Institut, cette cérémonie a réuni le personnel enseignant et administratif sans oublier les apprenants venus des pays tels que le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Guinée et le Burundi.

Créé en 1977 grâce à un partenariat entre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Bénin, l’Institut régional de santé publique (IRSP) est un établissement régional et international pour la santé, d’expertise et de prestations de services. Il a pour mission de contribuer à l’amélioration de la performance des systèmes de santé pour le développement sanitaire des pays de la Région africaine de l’Oms. Ainsi, il participe au renforcement des compétences professionnelles des cadres de santé et accompagne les Ministères de la santé dans leurs actions pour la satisfaction des besoins en santé des populations. D’après le Directeur de l’Institut, le Professeur Edgard Marius Ouendo, les activités de formation regroupent d’une part, les formations diplômantes en Santé publique organisées selon le système Licence-Master-Doctorat dans les spécialités telles que la Logistique de santé, la santé publique polyvalente, l’épidémiologie, la nutrition et santé des populations, la santé sexuelle et de la reproduction, l’hygiène hospitalière et sécurité des patients, la qualité des soins et gestion des services de santé, les politiques et systèmes de santé, la promotion de la santé, la santé et environnement ; et d’autre part, les formations de courte durée conçues pour le renforcement ciblé de capacité des acteurs de la santé dans les domaines de l’économie et du financement de la santé, des opérations de santé, de l’hygiène hospitalière et des infections nosocomiales dans les formations sanitaires.

Il n’a pas manqué de rappeler les pourcentages de succès au titre de l’année écoulée. Ces pourcentages étaient de 90% pour la Licence professionnelle en Logistique de santé, 100% pour le Master 1 en santé publique et 100% également pour le Master 2 en santé publique toutes spécialités confondues. Et pour que le cap soit maintenu, le Professeur Edgard Marius Ouendo va alors exhorter ses collaborateurs à la détermination et à un enseignement de qualité au profit des apprenants. «La détermination doit être au cœur des valeurs, que l’Institut doit transmettre aux apprenants… L’éducation de qualité nécessite la facilitation des apprentissages véritablement utiles pour les apprenants. Les équipes de contrôle et de suivi doivent mettre un point d’honneur à vérifier la régularité de tous les actes pédagogiques», a-t-il martelé. Il a également exhorté, les apprenants à l’assiduité et au travail bien fait ; les enseignants à la probité morale et au professionnalisme, et les acteurs du secteur académique à plus de responsabilité et d’anticipation pour une année réussie.

A cette occasion, l’assistance notamment les étudiants inscrits dans les différentes spécialités de l’Institut ont eu droit à la présentation du guide de l’apprenant par le Coordonnateur des activités pédagogiques et scientifiques (Cps), Charles Sossa ainsi que la biographie du père fondateur de cet Institut, Comlan Alfred Quenum.