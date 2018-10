Bénin: la Criet au cœur de l’Ag de l’Unamab, vendredi prochain

Les magistrats du Bénin réunis au sein de l’Union nationale des magistrats (Unamab) seront en Assemblée générale extraordinaire, le vendredi 26 octobre prochain. Selon le journal ‘’Matin Libre’’ dans sa parution de ce mardi 23 octobre 2018, plusieurs sujets brûlants de l’heure liés à la justice seront débattus en l’occurrence la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Longtemps silencieux sur la nouvelle cour spéciale installée en Août dernier pour connaître des infractions économiques et du terrorisme, les magistrats du Bénin vont donner leur position sur la création de cette Cour. C’est un secret de polichinelle que cette cour est au cœur de tous les débats au sein de l’opinion. Dans le rang des praticiens de droit, avocats, juristes, et autres curieux des questions relevant du droit, cette cour exceptionnelle qui juge en premier et dernier ressort n’a pas sa raison d’être dans une démocratie comme celle du Bénin. Les partis politiques proches de l’opposition ne cessent de réclamer la suppression de cette cour qui, selon eux a été créée pour intimider et réprimer les voix discordantes.

Dans la foulée, une dizaine d’avocats avaient même adressé, la semaine écoulée, une lettre au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin pour demander la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire en vue de remettre en cause la création de la Criet. Quelle sera donc la position de l’Unamab face à ce tollé général que suscite la création de cette Cour ? Signalons que selon le journal ‘’Matin Libre’’, les magistrats vont se pencher également sur le retrait des avantages accordés à leur corporation, le retrait du droit de grève, les remises en cause répétées des décisions de juges des libertés et bien d’autres.