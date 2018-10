Bénin – GSM: Moov-Bénin dans la dynamique de l’évolution et de l’innovation (Vidéo)

La société de téléphonie mobile « Moov Bénin » a entamé en cette fin d’année une campagne institutionnelle dans le cadre de la visibilité de la marque et de la promotion de ses produits en occurrence les nouvelles offres. Une conférence de presse a été donnée par les responsables de la société ce mardi 30 octobre 2018, au Golden Tulip Hotel, pour expliquer le bien-fondé de la campagne et surtout, présenter un nouveau service offert par la boîte.

« Africa is now », c’est le nom de la campagne institutionnelle lancé par le réseau GSM Moov afin de donner plus de visibilité à la marque et tout autour d’elle, et de promouvoir ses offres par l’information et l’explication. Justement en matière d’offres, Moov-Bénin a innovée avec un nouveau service de « portabilité » des numéros mobiles. Ce nouveau service de l’opérateur GSM permettra aux abonnés d’un réseau concurrent qui souhaiterait rejoindre « la grande famille de Moov », de garder son ancien numéro et de continuer à communiquer comme avant, mais avec les offres et avantages d’un abonné Moov classique.

Selon, Modeste Ayah, responsable de la campagne, il s’agit pour toute personne qui était abonnée ailleurs et ayant l’ambition de « faire un mariage avec Moov-Bénin, mais qui veut garder son ancien numéro », de le faire en toute quiétude. En effet, il suffit de se rendre dans une agence Moov, d’exprimer sa requête et en moins de 30 minutes, le tour est joué et « vous devenez un abonné Moov à part entière avec le même numéro ». Monsieur Ayah poursuit en soulignant que cette opération de migration est gratuite dans toutes les agences et sur toute l’étendue du territoire.

La Campagne Africa is now, couvre tous les pays où la marque Moov, filiale du groupe Maroc Télécom est présente. Du Bénin en Centrafrique, en passant par le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Mali, le Gabon et le Maroc, Moov est présent dans ces dix pays d’Afrique, un continent où elle entend asseoir sa notoriété et vanter les valeurs sur lesquelles sont assises le groupe Maroc Télécom. Notons que plusieurs célébrités participent à cette campagne dont trois grosses pointures de la musique béninoise (Nikanor, Zeynab et Sagbohan). La campagne qui a débuté en octobre, continue son petit bonhomme de chemin avec, au fur et à mesure la présentation de nouvelles surprises pour les membres de la « grande famille » Moov et surtout en mettant en vedette, l’Afrique.