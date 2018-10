Bénin – Écureuils cadets gate: l’essentiel du verdict de ce mardi 30 octobre 2018

Le juge en charge du dossier dit « Écureuils cadets gate » a rendu sa décision lors de l’audience tenue ce mardi 30 octobre 2018 au tribunal de Cotonou. Les mis en cause dont l’ex président de la FBF, Anjorin Moucharafou ont été fixés sur leur sort.

Ci-dessous un extrait du verdict rendu par le juge :

Le Tribunal,

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, flagrant délit et en premier ressort;

Relaxe purement et simplement les prévenus Quentin Didavi, Vicentia Boco, Moïse Ekoué, Désiré Hounguè et Ibrahim Mama Chabi pour infractions non constituée;

Relaxe au bénéfice du doute Romain Coovi, Rodolphe Abadji, Jacques Ernest Sagbo, Dossou Jonas Nounahon et Jean-Louis Noumahagnan;

Retient par contre dans les liens de la prévention d’usage de fausse attestation Bio Dabo Sabi Gado, Lafiou Yssoufou et Sannou Dramane Zakari;

Retient dans les liens de la prévention d’usage de fausse attestation Dominique Fonsoaye, Armel Kuassi, Pavleck Ehoué, Matéi Hlakougbé, Abou Sophyane Gounou, Ahmed Yessoufou, Adéyika Dossoumou, Luc Bia, Barnabé Tito Tundé, Zouli Kifouli Achamou Salami, David Tchétchao et Moumouni Zachari;

Retient dans les liens de la prévention de complicité d’usage de fausse attestation Anjorin Moucharafou, Lafiou Yessoufou, Zéphirin Déguénon, Sylvestre Parfait Aivodji;

Condamne Bio Dabo Sabi Gado et Sannaou Dramane Zakari à (04) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 20.000 FCFA d’amende ferme chacun;

Condamne Dominique Fonsoaye, Armel Kuassi, Pavleck Ehoué, Matéi Hlakougbé, Abou Sophyane Gounou, Ahmed Yessoufou, Adéyika Dossoumou, Luc Bia, Barnabé Tito Tundé, Zouli Kifouli Achamou Salami, David Tchétchao et Moumouni Zachari chacun à six (06) mois d’emprisonnement dont un mois ferme et cinq (05) assorti de sursis;

Condamne Anjorin Moucharafou, Lafiou Yessoufou, Zéphirin Déguénon, Sylvestre Parfait Aivodji chacun à douze (12) mois d’emprisonnement dont deux (02) mois ferme et dix (10) mois assorti de sursis et à 200000 FCFA d’amende ferme chacun;

Condamne tous les prévenus au frais;

Reçoit la constitution de partie civile de l’Etat béninois représenté par l’Agent judiciaire du Trésor et condamne in soludum les prévenus Anjorin Moucharafou, Lafiou Yessoufou, Zéphirin Déguénon, Sylvestre Parfait Aivodji à lui payer au titre de dommages-intérêts la somme de deux (02) millions de Fcfa.

Pour rappel, le 02 septembre 2018, la Confédération africaine de Football (CAF) au cours d’un contrôle de routine a organisé un test d’Imagerie par résonance magnétique dite IRM à Niamey, sur les joueurs de l’équipe nationale cadette du Bénin engagée dans le Tournoi qualificatif dite UFOA B comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations U17. Les résultats du test ont révélé que 10 des 18 joueurs engagés dans la compétition ont été reconnus coupables de fraude sur leur âge. De ce fait, la CAF a décidé de la disqualification de l’équipe nationale cadette pour fraude, faux et usage de faux.