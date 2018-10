Bénin – Économie: le FMI loue les prouesses du gouvernement Talon

Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par Luc Eyraud était au Bénin du 18 octobre au 29 octobre 2018. Cette descente a été faite dans le cadre d’une mission axée sur la troisième revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI. A la fin de la visite, les émissaires de l’institution internationale ont rendu public les conclusions de la mission.

Dans un communiqué de presse en date du 29 octobre 2018, la délégation du FMI au Bénin a présenté les conclusions des discussions autour de la troisième revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI. Dans le cadre de cette mission, les discussions menées avec les autorités béninoises ont porté sur : « le projet de budget 2019, les récents développements économiques et financiers ainsi que les politiques nécessaires pour favoriser une croissance inclusive, préserver la viabilité de la dette, améliorer la gouvernance et promouvoir la stabilité financière ».

Selon le point fait par Luc Eyraud, les échanges ont permis aux deux parties de s’accorder sur les différents aspects de la troisième revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI. Ceci en attendant la réaction de la Direction et du Conseil d’administration.

En ce qui concerne la croissance économique du Bénin, la mission fait observer l’investissement public élevé, la production et la transformation records du coton, la reprise de l’économie nigériane et les activités portuaires ont contribué à donner une bonne santé économique au pays. Mieux, elle entrevoit un lendemain meilleur à l’orée de l’année 2019, si les signaux restent tels.

« L’activité économique est restée forte en 2017 (avec une croissance estimée à 5,8%, soutenue par un investissement public élevé, une production et transformation records du coton et la reprise de l’économie nigériane. Le déficit de la balance courante s’est creusé en 2017 en raison d’une augmentation des importations de biens, reflétant la hausse des investissements publics. Pour 2018, les estimations préliminaires indiquent que la croissance va encore s’accélérer principalement en raison d’une activité portuaire dynamique. Les perspectives à moyen terme restent favorables : la croissance économique devrait rester au-dessus de 6% sur la période 2019-2023, sous l’effet de l’essor de l’investissement privé et d’une plus forte demande émanant du Nigéria. L’inflation en 2019 devrait être inférieure au taux de convergence de 3% de l’UEMOA » Luc Eyraud, chef de mission du FMI

Par ailleurs, le FMI salue les efforts du gouvernement, la mobilisation des recettes intérieures. Selon les experts du FMI, il s’agit d’une bonne opération qui permettra au gouvernement d’investir d’avantage de ressources aux programmes sociaux pour la protection des couches les plus vulnérables de la population. C’est le cas du nouveau système d’assurance maladie qui rentrera dans une phase pilote l’année prochaine. Aussi, des projets d’infrastructure contenus dans le PAG seront financés pour le bonheur des populations.

Cependant le FMI invite le gouvernement béninois à redoubler d’effort dans le domaine de la gestion des dépenses publiques. Selon la délégation, la maîtrise de ce domaine permettra le renforcement de l’évaluation et la priorisation des nouveaux projets d’investissement. C’est pourquoi, elle se réjouit de constater que les autorités béninoises sont « …en train de mettre en oeuvre les recommandations de la mission d’assistance technique sur la gestion de l’investissement public, conduite par le FMI à la fin de l’année 2017 ».