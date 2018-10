Bénin – distribution de l’argent dans les meeting et autres: Togbonon promet des comptes

Le procureur spécial de la cour de répression des infractions économique et du terrorisme, Gilbert Togbonon affirme que son institution ne sera pas tendre avec ceux qui distribuent de l’argent car estime t-il, celui qui gagne à la sueur de son front ne peut le gaspiller.

Les jeunes ou gaymen spécialistes du « farotage » et les politiciens distributeurs de l’argent dans les meeting et autres rencontres politiques ont désormais du souci à se faire. C’est du moins ce qui ressort de l’interview accordé par le procureur Gilbert Togbonon au quotidien du service public autour de l’infraction qualifiée de blanchiment d’argent.

A en croire le procureur Gilbert Togbonon, beaucoup de personnes distribuent de l’argent ou en reçoivent et qui ne sont pas capables de justifier la provenance de ces sous. Selon lui, c’est par cette manière que plusieurs personnes se donnent au blanchiment d’argents.

« Il y a des gens qui font sortir de l’argent ou qui reçoivent de l’argent qu’ils ne peuvent pas justifier. On déclare que l’on veut acheter des véhicules et que l’argent quittera le compte A, mais on constate que les véhicules ont été achetés avec d’autres sous et que le compte A, a plutôt servi à faire autre chose. Pour empêcher de comprendre l’origine des sous sur le compte A, on multiplie des opérations sur ce compte. Ce sont des manœuvres bien réelles au Bénin » explique t-il

Ces pratiques, estime le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Togbonon, est un blanchiment d’argent qui ne dit pas son nom. Aussi, le procureur Togbonon promet que son institution ne se montrera pas tendre face à ces pratiques; parce que, poursuit-il, le blanchiment de capitaux désorganise l’économie. A le croire, la création de la criet et la détermination de la puissance publique à lutter contre cette infraction qui alimente le terrorisme font que bon nombre de béninois pensent que l’argent ne circule plus.

« Aujourd’hui, on dit que l’argent ne circule plus, mais on ne dit pas que celui qui travaille régulièrement ne trouve pas de l’argent ! Il faut comprendre que si l’argent facile ne circule plus, c’est qu’à un moment donné, on avait injecté de l’argent qui n’est pas issu de la sueur du front et qu’aujourd’hui ce n’est plus possible. » déclare t-il

Avec la détermination affichée par le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les acteurs politiques habitués à distribuer de l’argent lors des meeting et autres rencontres politiques pourront être interpellés pour justifier la provenance de ces sous. Une détermination qui vise par ailleurs à mettre fin au jeu de l’argent en politique dans notre pays. En tout cas, pour le procureur Togbonon, il est difficile de chercher de l’argent. Et il est inconcevable; pense t-il que l’argent gagné à la sueur de son front puisse faire l’objet de distribution.