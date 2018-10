Bénin – Diplomatie: le président Patrice Talon reçu par Frank-Walter Steinmeier

Le Président de la République du Bénin, son Excellence Monsieur Patrice Talon en visite depuis ce Lundi 29 Octobre 2018 à Berlin (Allemagne) pour prendre part à la conférence sur le partenariat G20-Afrique, a été reçu dans la soirée par Frank-Walter Steinmeier, le président allemand.

Le Président de la République Son Excellence Monsieur Patrice Talon a été reçu au Château de bellevue (Palais présidentiel allemand), cette soirée du lundi 29 octobre 2018 par le Président de la République Fédérale d’Allemagne Son Excellence Monsieur Frank-Walter Steinmeier.

Aux côtés de ses homologues Allassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Faure Gnassingbé du Togo, Macky Sall du Sénégal, Alpha Condé de la Guinée, Nana Akufo-Addo du Ghana et Cyril Ramaphosa de la République Sud Africaine, le Président de la République a pris part au dîner offert par le Président Allemand en marge de la conférence sur le partenariat G20-Afrique qui démarre ce mardi 30 octobre 2018 à Berlin.

A l’instar de la douzaine de présidents africains invités, le Président Talon participera ce jour, mardi 30 octobre 2018 à la cérémonie d’ouverture de la conférence économique du G20-Afrique, axée sur l’accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d’emplois et la gestion des questions liées aux flux migratoires. Le Chef d’Etat béninois pourrait également, en marge de cette conférence, avoir des entretiens avec ses homologues et des hommes d’affaires allemands.

Le Partenariat G20-Afrique (CwA) a été lancé sous la présidence allemande du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, y compris dans les infrastructures. L’objectif principal de ca partenariat est d’accroître l’attractivité de l’investissement privé grâce à une amélioration substantielle des cadres macroéconomique, commercial et financier. Il rassemble des pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20, afin de coordonner les programmes de réformes spécifiques à chaque pays, de soutenir les réformes politiques respectives et de faire connaître les opportunités d’investissement aux investisseurs privés. L’initiative est axée sur la demande et ouverte à tous les pays africains. Depuis son lancement en 2017, le Partenariat G20-Afrique a suscité un grand intérêt. À ce jour, onze pays africains ont adhéré à cette initiative: Bénin, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.