Bénin: des présidents de cellules de l’USL réaffirment leur fidélité à Sébastien Ajavon

Les présidents des cellules de base du parti Union sociale libérale (USL) se sont retrouvés ce jour Jeudi 25 Octobre 2018 à la Bourse du travail de Cotonou pour délivrer une déclaration de soutien au président d’honneur de leur famille politique condamné à 20 ans de prison dans une affaire de trafic de stupéfiant.

Le cadre de la Bourse du travail a servi de cadre ce jour aux militants du parti de l’union sociale libérale (USL) notamment aux présidents de cellules de base pour manifester leur soutien au président d’honneur du parti USL. Devant une délégation des responsables du bureau national du parti, ces présidents de cellules ont délivré un message de soutien dans lequel ils déploré ce qu’ils appellent la vassalisation du troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire.

“Cette marche méthodique dans la destruction des libertés individuelles et collectives, des libertés de parole et d’association, des libertés de presse et d’initiative etc., des libertés de choisir ou non son parti politique a franchi un pas ignominieux le 18 octobre 2018 avec la vassalisation et la mise sous boisseau du Troisième Pouvoir : le pouvoir judiciaire à travers lequel une poignée des respectables et respectés femmes et hommes en toge a accepté de fouler aux pieds les principes élémentaires et sacro-saints d’une justice équitable et égale, juste et indépendante.” martèlent t-ils dans leur message de soutien.

Sur la condamnation de leur leader à 20 ans de prison par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ces deniers dénoncent la procédure qui, à leurs yeux n’a pas tenu compte du respect du droit de la défense.

“…Comment comprendre qu’une affaire tranchée et frappée de l’autorité de la chose jugée et qui d’ailleurs, n’a pas connu d’appel régulier de la part du Procureur de la République, ni du Procureur Général et qui s’est soldée par une relaxe de tous les prévenus deux ans plus tôt refasse surface et soit connue par une juridiction créée il y a moins de trois mois ? Où et dans quel pays au monde cela est-il possible?” se sont-ils interrogés.

C’est pour soutenir leur leader qui traverse des situations difficiles que les responsables de cellules de base ont organisé cette rencontre de la Bourse du travail afin de rassurer leur leader qu’il n’est pas seul dans cette lutte politique et qu’il continue en dépit de tout comme un véritable chef de troupe. “Il vous a été dit que vous ne pourrez pas être présents aux élections. Mais moi je vous dis que l’USL sera présente à toutes les élections à venir dès 2019 et que notre pari est de les gagner toutes dans une organisation parfaite avec nos camarades de l’opposition.” martèle le porte parole des présidents des cellules de l’USL. Il en a profité pour lancer à tous, un appel à la vigilance et à la mobilisation afin que triomphent sur l’étendue du territoire, les idéaux de liberté, égalité et paix pour une démocratie dans la solidarité.